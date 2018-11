Pahor nadaljuje pogovore o kandidatu za guvernerja BS-ja

Največkrat omenjani Damijan, Masten in Vasle

28. november 2018 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor bo po torkovih pogovorih o novem možnem guvernerju Banke Slovenije z vodji poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SDS in Levico nadaljeval pogovore z DeSUS, SAB, NSi, SNS in predstavnikoma narodnih skupnosti.

Največkrat se še vedno omenjajo ekonomisti Igor Masten, Jože Damijan in Boštjan Vasle.

V NSi-ju in SAB-u so že povedali, da podpirajo Mastena, kako so opredeljeni ostali današnji gostje pri Pahorju, še ni znano.

V torek je vprašanje, kdo od petih kandidatov ima največ podpore - poleg omenjenih še Eva Lorenčič iz ECB-ja in nekdanji prvi mož Kada Tomaž Toplak - ostalo odprto.

Damijana podpirajo v LMŠ, Levici in SD-ju, kjer podpirajo tudi Vasleta. Slednjega podpirajo še v SMC, medtem ko v SDS imena, komu bi namenili podporo, ne želijo izdati.

G. K.