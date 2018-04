Pahor napovedal srečanje z Grabar-Kitarovićevo

Redno letno srečanje Brdo Brioni

27. april 2018 ob 18:43

Skopje - MMC RTV SLO

Predsednik Borut Pahor in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sta se sešla v Skopju ob robu rednega letnega srečanja procesa Brdo Brioni. Pahor je dejal, da sta se dogovorila, da bo maja prišel na delovni obisk v Zagreb, na katerem se bosta pogovarjala o odprtih vprašanjih med državama.

Predsednik Pahor je dejal, da sta se z Grabar-Kitarovićevo v Skopju srečala kot sopredsedujoča procesa Brdo Brioni zaradi deklaracije, ki jo bodo sprejeli na današnjem vrhu pobude, a sta se obenem dogovorila za delovni obisk slovenskega predsednika maja v Zagrebu.

Kot pomembno je poudaril, da s hrvaško predsednico "vzdržujeta stike ne glede na vzpone in padce v dialogu med slovensko in hrvaško vlado". Pahor je presodil, da so odnosi med Ljubljano in Zagrebom "relativno dobri, če odštejemo odprta vprašanja". V Zagrebu naj bi se pogovarjala o sporih med državama, pričakuje pa, da bosta predlagala tudi nekatere rešitve.

Povedal je še, da sta se z Grabar-Kitarovićevo danes strinjala, da v Skopju ne bosta govorila o odprtih vprašanjih med Slovenijo in Hrvaško.

Slovenski predsednik je napovedal, da se bo danes o načinih za rešitev spora glede meje s Hrvaško pogovarjal tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom, ki je častni gost vrha pobude.

Kot je dejal, se namerava s Tuskom pogovarjati o načinih, da bi "čim bolj elegantno" in "politično modro" uredili spor, tudi zaradi sredne ustne obravnave na Evropski komisiji v povezavi s postopkom, ki ga je Ljubljana sprožila proti Zagrebu zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe o meji. Spomnil je, da na rešitev čakajo tudi druga odprta vprašanja, kot sta Ljubljanska banka in Nuklearna elektrarna Krško.

La. Da.