"Pahor: Naša dolžnost je, da ustvarjamo vključujočo družbo"

Borut Pahor še drugič prisegel kot predsednik republike

22. december 2017 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Borut Pahor je na slavnostni seji državnega zbora še drugič prisegel kot predsednik republike. V svojem inavguracijskem govoru je dejal, da bi bil rad "dober predsednik, predsednik vseh". Meni pa, da se bo Slovenija v naslednjih letih morala osredotočati na spodbujanje gospodarstva.

Kot temeljno vodilo svojih ravnanj je Pahor v nagovoru poudaril, da Slovence veliko več povezuje kot razdvaja. "Naša sveta pravica in dolžnost je, da ustvarjamo vključujočo družbo, v kateri je prostor za vsakega, še tako različnega in drugačnega," je poudaril na slavnostni seji DZ-ja, na kateri so počastili tudi državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.

Pahor sicer pravi, da ne poziva k enotnosti, saj zanjo ni zgodovinske nujnosti. "Toda v resnici ne vemo, kdaj bo zanjo spet nenadomestljiva potreba. Zato si kot predsednik republike dovolim pozvati k političnemu in vsakemu drugemu sodelovanju med nami," je izpostavil. Kot je dodal, je morda v tem času in v teh razmerah minimalna definicija zaupanja in sodelovanja vzdržnost od sovražnega govora.

"Vojne rane se še celijo"

"Razklani smo šibki, enotni smo močni," je naglasil in spomnil na bratomorno vojno sredi prejšnjega stoletja. "Rane se še sedaj celijo. Potrebovali smo skoraj tri četrt stoletja, da smo dostojno pokopali pobite. Končno smo se znašli v času, ko o spravi vse manj govorimo in jo vse bolj živimo," je optimističen Pahor. Ob prevzemu novega mandata si Pahor, kot je dejal, dovoli misliti, da je bila podpora na volitvah precej povezana z njegovim dosedanjim trudom in delom. "Veliko tega bo zato ostalo tudi v novem mandatu naprej, nisem pa gluh in ravnodušen do pripomb. Skušal jih bom upoštevati," je napovedal.

V nagovoru je pozval tudi k strukturnim reformam za konkurenčno gospodarstvo in družbeno solidarnost. Najboljša socialna politika je po njegovih besedah namreč najboljša gospodarska politika, zato je pozval k premišljenemu, a hitrejšemu in ambicioznejšemu spreminjanju poslovnega okolja.



Spodbujati moramo inovacije

Poudaril je tudi potrebo po temeljitem miselnem preskoku v prid celostnega spodbujanja majhnih in velikih inovacij, ki bodo izboljšale kakovost našega življenja. Konec krize pa je po njegovih besedah prinesel priložnost, da marsikaj spremenimo ali naredimo na novo. "Ne vem, ali se vsi dobro zavedamo, kakšno veliko odgovornost, toda tudi kakšno čudovito priložnost bo imela glede tega vlada, ki bo prisegla sredi prihodnjega leta, in celotna slovenska politika, vključno z menoj," je poudaril.

Dotaknil se je tudi zunanje politike. Ta se po njegovih besedah začenja pri odnosih s sosednjimi državami. Glede arbitražnega sporazuma Pahor pričakuje, da bo Hrvaška odločitev sodišča spoštovala. Na nekatera pričakovanja z njihove strani, da bi po odločitvi tribunala zdaj iskali neko srednjo pot, odgovarja, da je bil arbitražni sporazum srednja pot in da je zdaj treba prehoditi to pot do konca. Spregovoril je tudi o varnosti ter poudaril, da Slovenija potrebuje zelo posodobljen sistem zagotavljanja nacionalne varnosti.

Na seji tudi visoki predstavniki države

Pahor, ki je bil vnovič za predsednika izvoljen v drugem krogu predsedniških volitev 12. novembra, je prisegel v okviru današnje slavnostne seje DZ-ja pred dnevom samostojnosti in enotnosti. Prisegel je, da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Seje so se poleg poslancev udeležili tudi visoki predstavniki države, predstavniki državnega sveta, političnega, družbenega in verskega življenja ter diplomatski zbor.

L. L.