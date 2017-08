Pahor: "Nisem popoln in tudi nisem moralna avtoriteta in se to ne trudim biti"

Predsednik Pahor predstavil novo predsedniško kandidaturo

28. avgust 2017 ob 17:14,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor se bo za vnovičen mandat potegoval s podporo volivcev in enakim sloganom kot pred petimi leti "Skupaj". Prepričan je namreč, da je osrednja vloga predsednika republike povezovanje ljudi.

Predsedniku republike Borutu Pahorju se zdi prav, da se za vnovični mandat poteguje kot neodvisen kandidat, saj kot enega svojih pomembnejših dosežkov šteje, da je funkcijo opravljal neodvisno. Zbiranje podpisov podpore volivcev bo uradno pričel prihodnji teden. Za podporo pa bo v četrtek zaprosil tudi stranko SD, ki jo je sicer vodil 15 let.

Pred petimi leti je na predsedniških volitvah zmagal s sloganom Skupaj, s katerim se je podal tudi na tokratne volitve. "Takrat sem bil in danes ostajam prepričan, da je sodelovanje, in ne izključevanje, najpomembnejši vzvod našega narodnega razvoja in vsestranskega razvoja naše države," je dejal in dodal, da ostaja trdno prepričan, da je osrednja vloga predsednika republike, da povezuje ljudi v močno skupnost. Zato namerava tudi v prihodnjem mandatu "graditi vse tisto, kar nas povezuje, in ne tistega, kar nas ločuje".

Za predsednika republike zelo pomembno, da se izreče o najpomembnejših, vitalnih vprašanjih, ki zadevajo razvoj naroda in države, meni Pahor. Po njegovih besedah je enako pomembno, da se ne vtika v aktualno dnevno politiko. To po njegovih besedah ne pomeni, da predsednik republike nima stališč. Njegovo vodilo je, da se oglasi, ko lahko pripomore k rešitvi nekega problema, ne pa tedaj, ko bi njegove izjave še poglobile spor, je pojasnil.

Prav tako mora predsednik republike pomembno prispevati k politični stabilnosti v državi, je dejal in spomnil, da je v svojem mandatu sodeloval s tremi različnimi vladami, in sicer z vsemi "tako, da je bilo v vzajemno korist in v korist države".

Nadaljevanje procesa sprave

V prihodnjih petih letih si tako namerava prizadevati za nadaljevanje spravnega procesa, krepitev politične stabilnosti in podpore reformam, zagotovitev posodobitve celotnega sistema nacionalne varnosti, ohranjanje dobrososedskih odnosov in urejanje vseh vprašanj po mirni poti ter za utrjevanje ugleda Slovenije v mednarodni skupnosti.

Za vnovični mandat se Pahor po lastnih besedah poteguje kot "človek s politično izkušnjo in zrelostjo, popolnoma privržen vrednotam sodelovanja in sožitja, kot ponosen Slovenec in zelo privržen Evropejec".

Kritikom ne želi ugajati

Na očitke o populizmu Pahor odgovarja, da je "morda v moji politični drži nekaj elementov tega, kar se sicer imenuje populizem, toda nič od tega, kar se imenuje nacionalizem, rasizem ali šovinizem". "Nisem popoln in tudi nisem moralna avtoriteta in se to ne trudim biti. Tisto, kar potrebuje država, je človek, ki ima neko politično avtoriteto," je poudaril Pahor. Komentiral je tudi stališče, da želi biti vedno in vsem všečen. "Saj je vendar jasno, da imam celo goro kritikov, ki so konstantno nezadovoljni z mano in jim prav nič ne želim ugajati," je poudaril.

Po njegovih besedah ne drži, da je "vse, kar je potrebno za dobro opravljanje dela predsednika republike, to, da posname fotografijo in jo objavi na Instagramu". Pač pa s stiki z ljudmi krepi njihovo zaupanje v politiko, je prepričan. Dodal je, da funkcijo predsednika rad opravlja in jo opravlja tudi z "osebno strastjo". Po njegovih besedah je namreč zelo pomembno, da ima predsednik močan stik z ljudmi. Tako je v svojem mandatu obiskal 840 prireditev po vsej Sloveniji, njegovo pisarno pa je obiskalo več kot 11.000 ljudi.

