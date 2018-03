Pahor novega mandatarja ne namerava predlagati

Bo predlagan nov mandatar še pred volitvami?

20. marec 2018 ob 10:42,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik države Borut Pahor opravlja prvi del posvetov z vodji poslanskih skupin o morebitnem predlogu za novega mandatarja in datumu volitev. SMC želi imeti čas za sprejem določene zakonodaje.



Državni zbor se je seznanil z odstopom predsednika vlade Mira Cerarja, s čimer je njemu in celotni vladi prenehal mandat. Predsednik republike Borut Pahor novega mandatarja ne namerava predlagati, od njegovih pogovorov z vodji poslanskih skupin pa je odvisno, kdaj bodo prihodnje parlamentarne volitve.

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je po posvetu povedala, da je pogovor o optimalnem datumu volitev potekal ob vsebinah, ki jih želi DZ še sprejeti. S Pahorjem sta govorila o ključnih državotvornih vsebinah, ki jih je DZ odločen sprejeti še do konca mandata, vezane pa so zlasti na postopke v povezavi z implementacijo arbitražne odločbe ter na sprejemanje zakonodaje za zaščito NLB-ja. Poslanske skupine so se namreč v večini poenotile, da bi NLB zaščitile pred "plenjenjem" Hrvaške tudi z ustavnim zakonom, ki sta ga v parlamentarni postopek vložila SDS in NSi, stranke pa ga želijo še ustrezno preoblikovati.

Pahorju je tako Kustec Lipicerjeva prenesla stališče, da je treba pri iskanju optimalnega datuma volitev upoštevati najprej namen sprejemanja državotvorne zakonodaje, šele zatem strankarske želje. O konkretnem datumu pa se, kot je povedala, tokrat nista pogovarjala.

Tako predsednik republike kot poslanci imajo sicer možnost predlagati kandidata za novega mandatarja. Če mandatar ni izvoljen ali kandidata ne bo, pa predsednik republike razpusti parlament in razpiše predčasne volitve.

Veber se ponuja

Nepovezani poslanec Janko Veber je sporočil, da je pripravljen sprejeti kandidaturo za mandatarja, če mu bo le uspelo zbrati 10 poslanskih podpisov. Za to potezo se je odločil, ker želi v vmesnem obdobju "preprečiti razprodajo Slovenije".

"Predsednik vlade je danes vrnil mandat, in ker ima v Sloveniji oblast ljudstvo, kot izvoljeni predstavnik ljudstva izjavljam, da sprejemam to ponudbo. Obljubljam, da bom opravljal to vlogo bistveno bolje kot on," je povedal Veber.

Na pogovore s Pahorjem sicer ni bil vabljen.

Kot je dodal, ni nobene potrebe, da bi Slovenija ostala v položaju, kakršen je nastal v tem trenutku. "Bistveno bolje bi bilo odpeljati ta mandat do konca, ker se je tako ali tako bližal rok rednih volitev," je povedal.

Na parlamentarne volitve se bo Veber podal s stranko Sloga, ki bo ustanovljena 7. aprila. Kot je poudaril, želijo prevzeti vodenje države na način, da bo ljudstvo vedelo, da ima oblast in da brez soglasja ljudstva ni mogoče razprodajati ali uničevati skupne lastnine.

G. C., Al. Ma.