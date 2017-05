Pahor ob 1. maju: Neenakosti se ne smejo razširiti čez mejo, ko ne bi bile več legitimne

Tradicionalno srečanje na Rožniku

1. maj 2017 ob 09:23,

zadnji poseg: 1. maj 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba se preveliko stopnjo neenakosti postane nestabilna, zato moramo paziti, da se neenakosti ne smejo razširiti do meje, ko bi postale nelegitimne, je ob 1. maju povedal predsednik države Borut Pahor.



Ob 1. maju, državnem prazniku dela, po državi potekajo številne prireditve. Predsednik države Borut Pahor je na Joštu nad Kranjem izpostavil vprašanje družbene neenakosti. "Paziti moramo, da se neenakosti ne bi razširile čez mejo, ko jih ne bi več sprejeli kot legitimne. Pa tudi, da ustvarjamo enake možnosti za vse," je povedal. Razlike v družbi namreč zmanjšujejo stabilnost, stabilnost pa je potrebna za razvoj, je naštel. Je pa ob tem poudaril, da ima Slovenija najmanjše dohodkovne razlike v Evropski uniji.

Po njegovem mnenju je tudi varna država. "Naloga države je, da se razvijamo, da se vpenjamo v svet in da smo hkrati varna država," je dejal. Poudaril pa je pomen dobrih odnosov s sosednjimi državami in med Slovenci. "Živimo v zahtevnem času, vendar ni razlogov, da bi otrokom dajali občutek nezaupanja v svet. Imamo čudovito generacijo samozavestnih in ambicioznih otrok. Če bomo Slovenci in Slovenke povezani, ne glede na razlike med nami, smo kot narod in država nepremagljivi," je dodal.

Pahor ima v predsedniški palači organiziran dan odprtih vrat.

Janković: Kapitalizmu se čas izteka

Tradicionalna prireditev je na ljubljanskem Rožniku, kjer je zbrane nagovoril župan Zoran Janković. Delavci so v preteklosti ponosno izražali slogan "delu čast in oblast", danes pa je številnim zaradi zmanjševanja pomena dela ob takšnem sloganu nerodno, je dejal. Po njegovem mnenju je kljub vsemu spet prišel čas, ko se je treba zavzeti za spoštovanje prispevkov dobrega dela.

Slogan je navezal na obdobje, ko je vodil Mercator. Takrat je bilo po njegovih besedah v družbi 15.000 posameznikov, ki so "verjeli in živeli, da dobremu delu namenjamo čast in oblast". "Osvajali smo nove trge in našim kmetom in industriji zagotavljali police. Danes je ta rdeča barva malo manj popularna. Ugotavljajo, kaj storiti, a prav velike perspektive ni," je dejal Janković.

Kot je izpostavil, je slovenski narod preživel tako komunizem kot samoupravni socializem in prešel v kapitalistični sistem, a tudi temu po njegovih besedah ne kaže dobro. "Tudi njemu se čas izteka in prepričan sem, da bosta prišla nov čas in ureditev, kjer bomo tudi mi imeli svoj delež," je dejal Janković.

Zavzel se je za zadružništvo in izrazil prepričanje, da bi bil Mercator danes slovenski ter bi osvajal nove trge in zagotavljal delo številnim družinam, če bi 2.000 družbenikom v preteklosti dopustili do 25-odstotno solastništvo.

Kritičen je bil do političnih predstavnikov, ki po njegovih besedah vnašajo razdor in na ta način otežujejo konstruktivno delo drugih.

Ministrica: Delo v osrčje družbe

Ob prazniku je poslanico izdala ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak. V njej je izpostavila kršitev, ki je po njenem mnenju najhujša: temeljna pravica delavcev do plačila za opravljeno delo. "Zato ne razumem nekaterih delodajalskih organizacij, da nasprotujejo predlogu, da bi inšpektor v primeru neizplačila plač prepovedal nadaljnje opravljanje dejavnosti. Brez jasnih ukrepov in posledic za kršilce ne bomo mogli izkoreniniti te nesprejemljive prakse," meni ministrica.

Vsi dobri delodajalci se po njenih besedah zavedajo, da je delavec ključen za uspešnost podjetja. "Takih pa je vedno več in v pogojih pomanjkanja delavcev bo vlaganje v človeški kapital ključno za doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetja in uspešnosti države kot celote," poudarja ministrica.

"Največ bomo dosegli, če bomo delo kot vrednoto postavili v osrčje našega delovanja in naše družbe," je dodala.

Drugi dogodki

V Šentjerneju, kjer praznovanje organizira občina, bo govornica evropska komisarka Violeta Bulc. Prireditve bodo tudi na Celjski koči, Križni Gori, Lisci in Graški gori, na Gorjancih pri Miklavžu pa bo že 17. tradicionalni prvomajski sindikalni tabor, ki ga organizira Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost.

1. maj je državni praznik in dela prost dan, ki delavce po vsem svetu poziva k solidarnosti. Praznuje se od leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu, kjer so delavci leta 1886 zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo pa je bilo več žrtev. 1. maj je v Sloveniji državni praznik od leta 1948.





