Pahor ob dnevu samostojnosti: Vsak mora čutiti državo kot svojo domovino

Cerar: Osamosvojitev je skupen dosežek ljudi, veličasten dogodek enotnosti

26. december 2016 ob 11:09,

zadnji poseg: 26. december 2016 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Spominjamo se veličastne razglasitve izidov plebiscita 26. 12. 1990, ko smo pokazali največjo enotnost v zgodovini, je poudaril premier Cerar. Predsednik Pahor pa je ob tej priložnosti priredil dan odprtih vrat.

V uradu predsednika republike so tako na državni praznik samostojnosti in enotnosti pripravili dan odprtih vrat, predsednik Borut Pahor pa je ob tem poudaril, da je Slovenija ena najvarnejših držav na svetu. Edinstveno na svetu je namreč to, da lahko obiskovalci slovenske predsedniške palače pridejo tudi v samo pisarno predsednika in se z njim pogovorijo, je dodal.

Pahor je vsem Slovencem doma in v tujini izrazil iskrene čestitke z najlepšimi željami za skupno prihodnost ob državnem prazniku. Poleg tega je ob tej priložnosti z redom za zasluge odlikoval Orkester Slovenske vojske, ki letos praznuje 20-letnico delovanja.

Slovenija je po besedah predsednika ena najvarnejših držav na svetu. "Če bo mogoče nadaljevati procese gospodarskega in socialnega okrevanja in bo vsak lahko čutil državo kot svojo domovino, kjer je dovolj prostora za vse," je naštel pogoje za to, da bi Slovenija ostala ena najvarnejših držav tudi v prihodnje. Predsednikova novoletna želja je bila, da bi bila lahko v Sloveniji prav zaradi varnosti vrata predsedniške palače na stežaj odprta tudi v prihodnje.

Predsednikova dolžnost je, da svoje državljane obišče v tovarnah, v občinah, v nevladnih organizacijah itd. Je pa velika čast, da si obiskovalci, še posebej na današnji praznik, vzamejo čas in oni obiščejo predsednika, je sklenil Pahor.

Cerar: "Osamosvojitev je skupen dosežek ljudi"

"Po 25 letih obstoja naše države prihaja čas, ko se začenjamo vedno bolj zavedati, da je država nekaj vsem skupnega in da moramo s to dobrino ravnati odgovorno in pošteno. Predvsem pa ne smemo nikoli pozabiti, da lahko vsi skupaj poskrbimo, da bo Slovenija še bolj uspešna in da bo v njej lepo in dobro živeti," je ob današnjem državnem prazniku samostojnosti in enotnosti izjavil predsednik vlade Miro Cerar. Slovenija vztrajno dozoreva in razlogov za zrenje v prihodnost z optimizmom ne manjka, je še, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, dodal premier.

Na trenutek, ko smo se enotno odločili, da se kot narod podamo na pot osamosvojitve, moramo biti po Cerarjevih besedah izjemno ponosni, saj smo se za tako drzen korak odločili kljub opozorilom, da preprek ne bo malo, in ob zavedanju, da se podajamo na negotovo pot. Še posebej pomembno je, da smo vse ključne korake osamosvojitve izvedli po demokratični in pravni poti, zato mora biti tudi vnaprej naša skupna zaveza ostati na poti pravne države in demokratičnih vrednot, je poudaril premier.

Osamosvojitev je bila po Cerarjevih besedah skupen dosežek vsega prebivalstva, država pa ni nekaj imaginarnega in neotipljivega. Država prav tako niso zgolj pravni zapisi, zakonodaja, dogajanje v parlamentu, seje vlade, delovanje državnih institucij, pač pa je država skupnost, v kateri so pomembni vsi kamenčki mozaika. Državnost niso zgolj politične odločitve, saj jo izkazujemo tudi v ravnanju do sočloveka, v spoštovanju lastne domovine, njenih simbolov in zgodovine, je sklenil premier in dodal, da je Slovenija znana kot država delavnih, pogumnih in vztrajnih ljudi.

.



.

Cerar: "Slovenija postopno, a vztrajno dozoreva"

"Vse to je naša identiteta. In nanjo smo lahko in moramo biti ponosni. Tako kot tudi na večkrat dokazano lastnost, da znamo stopiti skupaj in uresničiti cilje, ki nas povezujejo," je poudaril premier. V 26 letih od plebiscita in 25 letih obstoja samostojne Slovenije smo uresničili mnogo, kot država in narod pa smo se spopadli tudi z izzivi kriz različnih oblik in obrazov, je spomnil.

Bogate izkušnje prehojene poti smo dolžni prenesti predvsem na mlade rodove, ki prihajajo za nami, je še opozoril premier ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti.

"Slovenija postopno, a vztrajno dozoreva. V zadnjih dveh letih smo se prebili iz krize in imamo razloge, da v prihodnost zremo samozavestno in optimistično. Skupaj moramo poskrbeti, da se bo Slovenija razvijala v smeri pravične družbe, v državo uspešnega gospodarstva, predvsem pa v državo, v kateri je lepo živeti," je za konec dodal predsednik vlade.

G. K., Foto: BoBo