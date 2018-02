Pahor poudaril pomen ohranjanja spomina na grozote druge svetovne vojne

Predsednik republike Borut Pahor je na komemoraciji ob 73. obletnici tragičnega dogodka v Stranicah v soteski Graben položil venec k Spomeniku frankolovskim žrtvam.



V nagovoru je poudaril pomen ohranjanja spomina na grozote druge svetovne vojne, negovanja demokracije in reševanja sporov po mirni poti.

Čas druge svetovne vojne je predstavljal največjo morijo v človeški zgodovini, ki je prizadela tudi Slovence. To je bil čas hudih preizkušenj. Vsi, ki so preživeli, lahko živo pričajo o tem, kako hudo je bilo. Ta generacija bo počasi tistim, ki niso izkusili teh težkih dni, pustila veliko odgovornost in pomembno dolžnost, da njihov klic "nikoli več" ne zamre, je spomnil Pahor. Po njegovem mnenju se morajo zato zlasti mladi zavedati, da so rojeni v svobodi tudi zaradi hudih vojnih preizkušenj in osvobodilnega boja. "Danes smo v suvereni, svobodni, demokratični državi in imamo odgovornost skrbnega negovanja demokracije, da se nikoli več ne bi zgodilo, da bi totalitarizmom, ki dvignejo roko nad svobodnega človeka, pustili prosto pot," je opozoril Pahor. Poleg tega je po mnenju predsednika naša dolžnost, da vse spore rešimo po mirni poti in mladim položimo na srce, da poskušajo po najboljših močeh ohranjati spomin na ta čas, da si bodo tako obvarovali svojo svobodo, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in strpnost.

Spomenik državnega pomena

Vlada je septembra 2013 na pobudo zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sklenila, da spominsko območje Frankolovo postane kulturni spomenik državnega pomena. Po navedbah vlade ima to območje izjemen kulturni in družbeni pomen kot pomemben zgodovinski kraj in simbolno urejen prostor slovenske dediščine.

Maščevanje za zasedo

Iz maščevanja za partizansko zasedo v soteski Tesno, zaradi posledic katere je umrl eden izmed nacističnih funkcionarjev, so dobrih deset dni kasneje nacisti iz mariborskih, celjskih in trboveljskih zaporov izbrali 100 talcev, ki so jih prepeljali v celjski zapor Stari pisker ter jih obesili na jablane ob cesti, nato pa zagrebli v dva skupinska grobova.

