Pahor poudaril pomen ohranjanja spomina na grozote svetovne vojne

Obletnica obešanja 100 Slovencev na Frankolovem

10. februar 2018 ob 14:54

Frankolovo - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je na komemoraciji ob 73. obletnici tragičnega dogodka na Stranicah v soteski Graben položil venec k Spomeniku frankolovskim žrtvam.



V nagovoru je poudaril pomen ohranjanja spomina na grozote druge svetovne vojne, negovanja demokracije in reševanja sporov po mirni poti.

Po njegovem mnenju se morajo zato zlasti mladi zavedati, da so rojeni v svobodi tudi zaradi hudih vojnih preizkušenj in osvobodilnega boja. "Danes smo v suvereni, svobodni, demokratični državi in imamo odgovornost skrbnega negovanja demokracije, da se nikoli več ne bi zgodilo, da bi totalitarizmom, ki dvignejo roko nad svobodnega človeka, pustili prosto pot," je opozoril Pahor.

Čas druge svetovne vojne je predstavljal največjo morijo v človeški zgodovini, ki je prizadela tudi Slovence. To je bil čas hudih preizkušenj. Vsi, ki so preživeli, lahko živo pričajo o tem, kako hudo je bilo. Ta generacija bo počasi tistim, ki niso izkusili teh težkih dni, pustila veliko odgovornost in pomembno dolžnost, da njihov klic "nikoli več" ne zamre, je spomnil Pahor.

Spomenik državnega pomena

Vlada je septembra 2013 na pobudo zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sklenila, da spominsko območje Frankolovo postane kulturni spomenik državnega pomena. Po navedbah vlade ima to območje izjemen kulturni in družbeni pomen kot pomembna zgodovinska lokacija in simbolno urejen prostor slovenske dediščine.

Maščevanje za Nemca, ki so ga ustrelili partizani

Spominsko območje obsega ostanke drevoreda jablan, na katere so Nemci 12. februarja leta 1945 obesili 99 talcev, enega pa ustrelili med begom, ter dva grobova, kamor so po obešenju zakopali žrtve. Med pobitimi so bili tudi mladoletniki, in sicer je bil najmlajši star 16 let. Najstarejši talec pa je imel 64 let. Tako so hoteli maščevati smrt visokega nemškega funkcionarja, ki so ga partizani malo pred tem ubili na Grabnu. Nemški vojaki so tam ob cesti obesili sto Slovencev.

Grobova so postopoma uredili v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Leta 2000 je bila ob urejeni poti med grobiščema urejena dvignjena ploščad. Dodatno so bile postavljene granitne plošče z imeni pobitih talcev in spominskimi verzi ter dekorativno vklesanimi drevesi.

Leta 2005 so na robu ob cesti, nasproti večjega groba, dogradili pritlično muzejsko hišo Dom frankolovskih žrtev. V njej je stalna muzejska postavitev s predstavitvijo zločina žrtev in posameznih avtentičnih predmetov.