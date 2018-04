Pahor pred svetovnim dnevom Romov: Različnost nas plemeniti

Tradicionalna prireditev Tudi mi smo otroci sveta

6. april 2018 ob 19:17

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor se je pred svetovnim dnevom Romov, ki bo 8. aprila, udeležil slovesnosti z naslovom Tudi mi smo otroci sveta, ki jo tradicionalno pripravijo dvojezični vzgojno-izobraževalni zavodi občine Lendava.

V slavnostnem nagovoru je predsednik republike Borut Pahor opozoril na posebnost slovesnosti, na kateri so prisluhnili trem himnam, slovenski, madžarski in romski, in dodal, da je bistvo slavja v multikulturnosti, ki dviguje kakovost življenja. Romi so ponosni na svoje korenine, imajo svoj jezik in kulturo, a Slovenijo čutijo kot svojo domovino, je dejal.

"Vaše misli naj nam bodo v navdih, ko nam raznolikost v vsakdanjem življenju predstavlja izziv. Razvoj človeške civilizacije je pluralizacija identitet. Zaradi razvoja identitet pa je tudi veliko nestrpnosti," je dejal Pahor in dodal, da imamo kot skupnost pravico in dolžnost, da se potrudimo za strpno sobivanje. "Menim, da nas različnost plemeniti. Če si bomo le med seboj pomagali, se spoštovali, cenili dostojnost in dostojanstvo posameznika in se medsebojno spodbujali," je še poudaril predsednik republike in izrekel najlepše želje in voščila ob prihajajočem svetovnem dnevu Romov.

Kulturni program slovesnosti so pripravili otroci, učenci, dijaki in varovanci dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov ob sodelovanju Miškinega gledališča. Prireditev so povezovali trije romski dijaki v slovenskem, madžarskem in romskem jeziku, končala pa se je z nastopom romske skupine Romano glauso in plesalkami romskega kulturnega društva Romano Jilot.

La. Da.