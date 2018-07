Pahor: Pričakujemo, da se bo Avstrija odrekla ukrepom

Predsedniki Slovenije, Avstrije in Hrvaške so na srečanju v Goriških brdih spregovorili o vrsti vprašanj, vključno s predsedovanjem Avstrije Svetu EU-ja, prihodnostjo EU-ja in migracijami.

Kot je poudaril slovenski predsednik Borut Pahor, vse tri države podpirajo prioritete avstrijskega predsedovanja in ostajajo močne privrženke EU-ja. Tovrstna srečanja so zelo pomembna, saj so zgradili takšno mero zaupanja, da lahko o vseh vprašanjih, tudi tistih, o katerih se ne strinjajo, odprto razpravljajo. "To se mi zdi v manj predvidljivem okolju velikega pomena," je dodal predsednik.

Avstrijske oblasti naj Slovenijo in Hrvaško vnaprej obvestijo o vprašanjih, ki so pomembna za ti dve državi, in se z njima posvetujejo, je na srečanju pozval Pahor.

Za okrepljen nadzor zunanjih mej

Vsi trije predsedniki prav tako podpirajo nedavne sklepe vrha EU-ja, da je treba okrepiti nadzor na zunanjih mejah Unije. Pahor pa je ob tem opozoril, da bi lahko imeli kakršni koli enostranski ukrepi glede migracij učinek domin. To bi bilo po njegovih besedah nevarno tako za EU kot tudi za krhanje zaupanja med državami, ki bi same začele iskati rešitve za težave, ki jih ne zmorejo rešiti same. Ob tem je poudaril, da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo, zato ne vidi razloga, da bi Avstrija okrepila nadzor na skupni meji. "Slovenija kot sosednja država (...) utemeljeno pričakuje, da se bo Dunaj odrekel ukrepom," je dejal. Kot je dodal, si to želi tudi zato, ker bi bila sicer Slovenija prisiljena v podobne ukrepe, "ne zato, ker ne nadzoruje svoje meje, ampak zato, ker mora poslati jasno sporočilo, da ne namerava postati žep za prebežnike". Proti učinku domin

Pomen schengenskega območja in varovanja zunanjih meja je poudaril tudi avstrijski predsednik Alexander van der Bellen, ki upa "da se ne bo zgodil učinek domin, saj menim, da bi bil neizbežen, če bi v eni ali drugi članici ubrali zelo restriktivno linijo". Da tudi Hrvaška dobro varuje svoje meje, pa je poudarila hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ob tem pa izrazila prepričanje, da se bo nadzor še izboljšal s približevanjem Hrvaške schengenu. Dodala je, da Evropa ne sme pustiti državam, ki se spopadajo z večjim migracijskim pritiskom, da bi ostale same, in kot primer navedla zadnji migrantski val v Makedoniji pred tremi leti. Vsi trije predsedniki so ob tem poudarili pomen približevanja držav Zahodnega Balkana evroatlantskim povezavam, saj bi sicer lahko, kot je dejal van der Bellen, nastal vakuum, ki bi ga zapolnili drugi, ne pa EU, kar ne bi bilo dobro. Zadovoljstvo z makedonsko rešitvijo

Pozdravili so tudi makedonsko-grški dogovor o imenu nekdanje jugoslovanske republike, ki bo Makedoniji omogočil napredovanje na poti proti EU-ju, hkrati pa opozorili na Bosno in Hercegovino kot državo, ki jo je treba posebej opazovati in ji pomagati na evropski poti. Sicer pa so razpravljali še o vrsti drugih evropskih in mednarodnih vprašanj, vključno s pogajanji o brexitu, digitalizacijo EU-ja, večletnim finančnim okvirom Unije in razvoju odnosov med EU in ZDA. Arbitraža na tapeti

Predsedniki pa se niso izognili niti dvostranskim odnosom, pri čemer je prednjačila arbitraža. Slovenija in Hrvaška ostajata vsaka na svojem bregu, Pahor pa je hrvaško kolegico prosil, naj se potrudi, kolikor je v njeni moči, da se ne bi pojavljali incidenti v Piranskem zalivu. Ponovil je stališče, da je za Slovenijo spor o meji rešen, da ostaja zgolj vprašanje uresničitve arbitražne odločbe in da je v pogovoru z odhajajočim premierjem Mirom Cerarjem poudaril svoje mnenje, da bi bilo bolje, da bi tožbo proti Hrvaški vložila nova vlada, ki bo imela polna pooblastila. Grabar-Kitarovićeva pa je dodala, da upa, da bosta državi rešili vprašanje meje, k čemur ju zavezuje tudi skupna evropska prihodnost, in da bo nova slovenska vlada pripravljena sesti za pogajalsko mizo. Nekaj besed so predsedniki namenili tudi zaznamovanju 100. obletnice konca prve svetovne vojne v letošnjem letu, pri čemer so se pogovarjali o možnosti, da bi jo v drugi polovici leta zaznamovali skupaj. Zvečer se bodo predsedniki v Slovenski filharmoniji udeležili tudi koncerta Mladinskega simfoničnega orkestra dežele Štajerske ob začetku avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

