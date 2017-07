Pahor: Prihodnost EU-ja bo odvisna od rešitve vprašanja migrantov

Slavnostni govor na odprtju čedajskega Mittelfesta

15. julij 2017 ob 16:36,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 16:46

Čedad - MMC RTV SLO/STA

"Nad Evropo več hitrosti seveda nismo navdušeni, ker to ni idealno, ni pa tudi katastrofa, kot pragmatični politiki bomo to možnost pač morali sprejeti," je v Čedadu opozoril predsednik Borut Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor je imel na slovesnem odprtju Mittelfesta v gledališču Ristori v Čedadu v Italiji slovesnosti nagovor, nato pa se je pogovarjal z odgovornim urednikom italijanskega dnevnika La Stampa Mauriziom Molinarijem.

Pahor je dejal, da bo po njegovem mnenju prihodnost EU-ja dosti bolj jasna po volitvah v Nemčiji, ko naj bi Francija in Nemčija utrdili in poglobili razvoj EU-ja. Ob tem meni, da so volitve v Avstriji, Franciji in na Nizozemskem pokazale, da je vse manj prostora za evroskeptike.

Slovenija bi morala po njegovih besedah ostati med najbolj razvitimi državami v EU-ju, čeprav se zaveda razlik med posameznimi državami. "Nad Evropo več hitrosti seveda nismo navdušeni, ker to ni idealno, ni pa tudi katastrofa, kot pragmatični politiki bomo to možnost pač morali sprejeti," je povedal Pahor in dodal, da ostaja prepričan Evropejec, in izpostavil t. i. Ljubljansko pobudo, s katero želi poglobiti evropsko ustavo.

Za Slovenijo pa je bistveno, da v EU-ju ohrani lastno identiteto: "Gre za legitimno vprašanje, sam sem privrženec tega razumnega tveganja, kot je zame istočasno vprašanje jezika primarnega pomena. Dokler bomo uspeli razvijati jezik, se ne bojim."

Razlika med Slovenijo in "Višegrajci"

Po Pahorjevih besedah obstaja v Sloveniji del ljudi, ki se nagibajo k Višegrajski skupini, in sicer predvsem zaradi vprašanja do migrantov. Vendar obstaja razlika med državami Višegrajske skupine in Slovenijo glede migrantov, saj Višegrajska skupina odklanja nameščanje prišlekov v lastnih državah, Slovenija pa ne.

Vprašanje migrantov je ključno za ves EU, je poudaril Pahor ter izrazil solidarnost in občudovanje Italiji, ki naredi največ za sprejetje migrantov. Prihodnost EU-ja bo po njegovih besedah odvisna prav od rešitve tega vprašanja.

Slovenci nismo imeli slabih izkušenj z Rusi

Pahor je na vprašanje, zakaj je Slovenija blizu Rusiji, odgovoril, da gre za zgodovinsko dejstvo, Slovenci pa tudi nismo imeli slabih izkušenj z Rusi. Slovenija je po njegovem pojasnilu proti okupaciji Krima in se zavzema za ploden dialog med EU-jem in Rusijo ter med Rusijo in Ukrajino. "Apeliram na dialog med Zahodom in Rusijo, a sem jasno povedal, da če bi bili naši prijatelji ogroženi, bi jim Slovenci pomagali," je dejal Pahor. Izpostavil je slovensko vojaško enoto v Latviji in interes Slovenije, da se Rusija ne bi vmešavala v Zahodni Balkan pri približevanju le-tega v EU.

Meja je priložnost

Na vprašanje, zakaj se kot Goričan zavzema za tesno sodelovanje ob meji, je Pahor odgovoril, da je že kot otrok gledal na državno mejo kot na priložnost, da se je zgodaj zavedel, kako pomembno je spoštovati drugega in drugačnega, se naučiti jezik soseda. Poudaril je, da vidi še veliko razvojnih možnosti med Novo Gorico in Gorico.

G. C.