Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 44 glasov Ocenite to novico! Glede Kosova se Slovenija in Srbija ne strinjata. Foto: EPA Slovenski predsednik Borut Pahor in njegov kosovski kolega Hashim Thaci. Foto: EPA Mi smo pripravljeni, kot prijatelj Kosova, zastaviti naš ugled za to, da bi prepričali države EU-ja, pet jih je, ki tega še niso storile, da bi naposled priznale neodvisnost Kosova. Borut Pahor za RTV Kosovo Sorodne novice Srbska premierka "neprijetno presenečena" nad Pahorjevo izjavo o lobiranju za Kosovo Dodaj v

Pahor: Slovenija in Srbija imata različna stališča do Kosova

Slovenija bo podpirala Kosovo, če bo izpolnjevalo pogoje

21. februar 2018 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kosovo je eno pomembnejših političnih vprašanj, pri katerem imata Slovenija in Srbija močno različna stališča, je v odzivu na burne reakcije srbskega političnega vrha dejal Borut Pahor.

Predsednik Borut Pahor ni prepričan, ali srbski predsednik Aleksandar Vučić njegovo izjavo o podpori za diplomatsko priznanje Kosova med članicami EU-ja pozna v celoti, so sporočili iz predsednikovega urada. V omenjeni izjavi je namreč Pahor dejal, da bo Slovenija podpirala Kosovo, če bo izpolnjevalo pogoje. Med njimi so spoštovanje sporazuma o normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom, oblikovanje skupnosti srbskih občin na severu Kosova in ratifikacija sporazuma o meji s Črno goro, so sporočili.

V uradu predsednika republike so poudarili tudi, da si Pahor prizadeva, da bi se kljub nekaterim pomembnim razlikam med državami Zahodnega Balkana težave urejale in ne zaostrovale in da se je tudi pri odgovoru na vprašanje glede pomoči Slovenije Kosovu zelo natančno izrekel. Pahor je prepričan, da bi kljub znanemu srbskemu zavračanju možnosti diplomatskega priznanja Kosova uradni Beograd moral upoštevati navedbo izpolnitve pogojev, ki jih Slovenija pričakuje od Kosova, če naj si ta obeta njeno pomoč.

Buren odziv v Srbiji

Spomnimo, da je Beograd ujezila izjava, ki jo je Pahor ob nedavnem obisku na Kosovu dal za RTV Kosovo. V njej je dejal, da če bo Kosovo izpolnjevalo pogoje, in sicer vodilo "zelo iskreno pogovore z Beogradom", spoštovalo dogovore iz Bruslja z ustanovitvijo zveze srbskih občin na čelu ter ratificiralo sporazum o meji s Črno goro, ni nobenih razlogov, da Slovenija ne bi iskreno podpirala Kosova do popolnega priznanja med vsemi državami članicami EU-ja. "Mi smo pripravljeni, kot prijatelj Kosova, zastaviti naš ugled za to, da bi prepričali države EU-ja, pet jih je, ki tega še niso storile, da bi naposled priznale neodvisnost Kosova," je dejal.

Te besede so sprožile burne odzive srbskega političnega vrha. Srbska premierka Ana Brnabić je izjavila, da je "neprijetno presenečena" in da ta izjava ni v skladu s prijateljskimi odnosi s Slovenijo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je vprašal, kako bo Pahor prepričal članice Unije, ki še niso priznale Kosova, če je ena izmed teh držav, Španija, vse tesnejša zaveznica Srbije.

G. K.