Pahor: Težave v EU-ju in okolici moramo reševati

Predsednik republike se odpravlja na obisk v Nemčijo, Rusijo in Ukrajino

6. februar 2017 ob 15:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor za zdaj meni, da je zakon o tujcih skladen z ustavo in mednarodnim pravom. Dejal je, da so ga premier in drugi predlagatelji o tem prepričali, a bo obenem počakal na morebitna drugačna mnenja.

Sicer je Pahor na podlagi osebnih pogovorov z voditelji, ki so pomembni z vidika migracijskih tokov, prepričan, da v skorajšnji prihodnosti ne gre pričakovati njihovega povečanja. Po njegovih besedah je za Slovenijo, državo, ki želi ostati odprta družba, ki vztraja na temeljnih vrednotah, zelo pomembno, da uveljavlja take ukrepe, kot so predvideni v noveli, le tedaj, ko je zelo nujno.

Ob tem je Pahor dejal, da mora Slovenija pri zaščiti varnosti ukrepati sorazmerno in v skladu z ustavo in mednarodnim pravom. Pahor verjame predlagateljem glede skladnosti zakona z ustavo, pričakuje pa da bo kdor koli, ki meni, da zakon ni skladen z ustavo, ustrezno ukrepal. Poudaril je še, da bo ukrepanje Slovenije toliko bolj verodostojno, kolikor bolj bosta domača in mednarodna javnost vedela, da ni mogoče varnosti zagotoviti drugače kot s takimi ukrepi. Pomembno pa je tudi, da tako predvidene ukrepe kot tudi žico Slovenija umakne, ko ne bodo več potrebni.

Dotaknil se je tudi premierjevih izjav glede poti prebežnikov prek Jadrana proti Istri, o kateri pa na Hrvaškem, kot so zatrdili, nimajo informacij. Po Pahorjem mnenju gre morda za pojmovni nesporazum, ki pa ga je treba odpraviti. Ko je govor o velikih migrantskih valovih, bi javnost pomislila na tak tok, kot smo mu bili že priča. A takega vala v tem primeru ni, je zatrdil in dodal, da gre za individualne prebežnike.

EU mora reševati težave

Predsednik republike se odpravlja na turnejo, kjer bo obiskal Nemčijo, Rusijo in Ukrajino, kjer bo z voditelji govoril o dogajanju v EU-ju in po svetu. Poudaril je, da želi na turneji poglobiti zaupanje in obenem spodbuditi reševanje nakopičenih težav v EU-ju in okolici.

"Mislim, da je zdaj nastopil čas, da tisti, ki si prizadevamo stvari rešiti po mirni poti in dati priložnost miru, varnosti in sodelovanju, pokažemo najboljše, kar imamo," je poudaril Pahor. Po predsednikovih besedah se je Slovenija pri reševanju težav pripravljena izpostaviti in je v tem razumljena v mednarodni skupnosti.

Pahor se bo v Berlinu sešel z odhajajočim nemškim predsednikom Joachimom Gauckom in kanclerko Angelo Merkel. V Rusiji bo na uradnem obisku, kjer se bo sešel z Vladimirjem Putinom, s katerim se bosta pogovarjala tudi o odnosih med EU-jem in Rusijo. Cilj uradnega obiska Moskve pa je tudi krepitev mednarodnega sodelovanja.

L. L.