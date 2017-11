Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kaj odvzeti in kaj dodati funkciji predsednika države? Razmišljala sta kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Pahor vs. Šarec: Kaj bi dodala in kaj odvzela funkciji predsednika republike?

6. november 2017 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pristojnosti predsednika države so ves čas obstoja samostojne Slovenije tema, o kateri se krešejo različna mnenja v javnosti. In če bi Pahor predvsem razčiščeval že obstoječe in ničesar dodajal ali odvzemal, je Šarčevo stališče konkretnejše.

Šarec bi tako odvzel možnost pomilostitve obsojencev, oba kandidata pa bi predrugačila pristojnosti, ki zadevajo imenovanje Komisije za preprečevanje korupcije.

Katere pristojnosti bi dodali predsedniški funkciji?

Borut Pahor:

Nobene, samo razčistil bi eno, in to je pristojnost, ki zadeva vrhovnega poveljnika. Predsednik je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil - te pristojnosti v zakonu niso dobro razčiščene. V času miru to ne predstavlja kakšnih večjih zadreg razen nekega splošnega napačnega prepričanja med ljudmi, da je vrhovni poveljnik tudi vodja vojske in da odloča o stvareh, ki zadevajo vojsko. O tem ne odloča, o tem odloča vlada. V času vojne bi pa lahko te ustavne nejasnosti, zakonske nejasnosti povzročile veliko škodo.

Marjan Šarec:

Dodal bi možnost zadržanja zakona in pošiljanja v ustavno presojo, če bi presodil, da zakon ni v redu. Potem bi dodal pristojnost razpusta parlamenta v določenih okoliščinah, seveda po določenih postopkih. Ne da se predsednik kar spomni: danes bi pa razpustil parlament.

V nekaterih primerih, kjer ima predsednik predlagalno vlogo, bi dodal imenovalno vlogo. In pa, če bi imenoval neki organ - tukaj mislim predvsem na senat protikorupcijske komisije -, da ga imam potem možnost tudi razrešiti, torej da ima predsednik republike hkrati imenovalno vlogo in da ga tam, kjer je neki organ imenoval, lahko tudi razreši. S tem se pokažeta osebna odgovornost in tudi možnost ukrepanja. Vsako imenovanje je tvegano, vedno ko imenuješ nekaj, nekoga ... ne moreš vedeti, kako se bo potem zadeva obnesla. Te tri pristojnosti bi bile vredne povečanja, dodal pa bi še večje pristojnosti na področju obrambe.

Katere pristojnosti bi odvzeli predsedniški funkciji?

Marjan Šarec:

Če bi kakšno odvzel, bi najprej odvzel možnost pomilostitve. To se mi zdi zelo veliko pooblastilo ... zelo nesorazmerno veliko pooblastilo glede na druga, saj s tem v bistvu odločaš o usodi človeka. In sam kot človek ... saj vemo, kaj je človek v tem vesolju - zelo malo. Da lahko po odločitvi sodišč nekoga pomilostiš ali pa ga ne - to je kar veliko pooblastilo, in če bi morebiti kaj odvzel, bi odvzel to.

Borut Pahor:

Nobene, menim, da so vse v redu, razen ko gre za imenovanje senata korupcijske komisije. Za to bi si želel, da se razčisti. Ali naj ima predsednik pristojnost, da sam po svoji vesti imenuje predsednika in člane senata, ali pa naj to naredi izbirna komisija, ki ima zdaj to vlogo. Jaz pa lahko njen predlog samo zavrnem ali sprejmem. Naj se torej razčisti. Če sem odgovoren za imenovanje, potem naj mi prepustijo proste roke. Če menijo, da predsednik ne sme imeti te moči, potem naj prevzame odgovornost kdo drug.

A. K. K.