Pahor bo mandat podelil Janši, ki bo v vlado povabil vse stranke

Janša bo mandat sprejel, če bo dovolj strank pripravljenih na sodelovanje

7. junij 2018 ob 07:03,

zadnji poseg: 7. junij 2018 ob 13:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zmagovalcu mora biti dana priložnost, da upraviči največjo podporo pri ljudeh. To krepi zaupanje ljudi v demokracijo in dela postopek oblikovanja vlade jasen in razumljiv," je po srečanju z relativnim zmagovalcem predčasnih parlamentarnih volitev Janezom Janšo dejal predsednik države Borut Pahor, ki je napovedal, da bo mandat podelil Janši.

Skupaj bosta ugotovila, ali lahko SDS sestavi vlado, od tega bo odvisno, ali bo Janša mandat sprejel ali zavrnil. "Če bi se izkazalo, da ena druga večina, mimo predsednika SDS-a Janše, izkazuje vlado, ki bi lahko dosegla potrebno podporo, se bo Janša znova oglasil pri meni in ne bo sprejel mandata," je dejal Pahor.

"Kot je javnosti znano že dobrega pol leta in več, bom mandat za sestavo nove slovenske vlade poveril zmagovalcu zadnjih parlamentarnih volitev, menim, da je tako najbolj prav in pošteno," je v uvodu po sestanku s prvakom SDS-a dejal predsednik Borut Pahor. A vprašanje ostaja, ali SDS vlado sploh lahko sestavi, od tega bo namreč odvisno, ali bo mandat Janša prevzel, ker je nesmiselno izgubljati čas s proceduro, ki nima možnosti za uspeh, je dejal Pahor.

Janez Janša se je Pahorju zahvalil za konstruktiven in neformalen pogovor in za poziv k sodelovanju. "Rezultati so takšni, kot so. Z rezultatom smo zadovoljni," je dejal Janša in dodal, da je v DZ pač prišlo devet strank "zaradi izkrivljenega volilnega proporcionalnega sistema. Vsi bodo dobili vabilo, če bom dobil mandat za predsednika vlade," je še poudaril. Glede spremembe volilnega sistema je dejal, da to ne bo prioriteta vlade, kajti za to je potrebna sprememba ustave, zanjo pa dvotretjinska večina v državnem zboru.

Janša je pojasnil, da je vodil dve koaliciji, v katerih so sodelovali tisti, ki so želeli. Stranke pa imajo legitimno pravico, da sodelovanje zavrnejo. "Sestavili bomo koalicijo "za Slovenijo", ne koalicije proti Marjanu Šarcu, Dejanu Židanu …"

Predsednik SDS-a je tudi poudaril, da formalni pogovori z drugimi strankami še potekajo, saj morajo biti najprej potrjeni poslanski mandati v DZ-ju: "Vsi ostali pogovori pa so neformalni, o njih ne bomo javno razpravljali. Najslabše je, če se koalicije sestavljajo pred TV-kamerami. Prosimo za razumevanje."



Zmagovalec volitev naj sestavi vlado

Po Pahorjevi oceni bi bilo najboljše, če zmagovalcu volitev uspe tudi sestaviti vlado. "Seveda vlado lahko sestavi tudi kdo drug, a iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost," je dodal. Kot je pojasnil, si želi, da bi bila Slovenija politično stabilna, zato upa, da bo postopek oblikovanja nove slovenske vlade potekal čim bolj gladko. Po podelitvi mandata pa se kot predsednik republike v ta postopek ne bo vtikal, je dejal.

Pri tem je stranke in njihove voditelje pozval, naj ne glede na politične razlike ali prav zaradi teh razlik ta postopek poteka v duhu dialoga. Tako jih prosi, da se pogovarjajo, da se vključujejo in ne izključujejo. "Prosim za pogovor med vami, ne nujno za dogovor, odločitev o vstopu je seveda vaša odločitev," je dejal.

Janša: Nisem edina opcija

Če pa se bo izkazalo, da bo katera druga koalicija zbrala večino 46 glasov, je Janša povedal, da ne bo sprejel mandata in ne bo zavlačeval postopkov. "To se je zgodilo tudi v sosednjih in drugih državah. Videli smo, koliko časa so trajale takšne vlade. Edino, kar bom storil z največjim zanimanjem, je, da bom prebral program, ki bo za tistimi podpisi," je poudaril.

Med drugim je predsednik na volitvah zmagovalne stranke še pojasnil, da si želi koalicije, ki se bo ukvarjala z bistvenimi in ne z obrobnimi stvarmi. Ob koncu je na vprašanje, ali bi prepustil mandatarstvo nekomu drugemu, če bodo to morebiti zahtevale potencialne koalicijske stranke, dejal, da SDS obstaja nekaj desetletij in je edina stranka z več kot 20 odstotki na volitvah. "Polno je kolegov in kolegic, ki bodo vodili prihodnje vlade, zato nisem edina opcija," je dejal.

Pobudo prevzel Šarec

Pahor je že po objavi volitev nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev, na katerih je Janšev SDS prejel 24,95 odstotka glasov (v 90-članskem državnem zboru to pomeni 25 poslanskih mest), napovedal, da bo mandat za sestavo nove vlade podelil relativnemu zmagovalcu volitev, to je Janezu Janši.

Kot smo poročali včeraj, je pobudo za oblikovanje koalicije prevzel Marjan Šarec, predsednik drugovrščene stranke Lista Marjana Šarca, in se v sredo sestal z Alenko Bratušek, sledilo naj bi srečanje s SMC-jem. Po informacijah STA naj bi pismo z namero o sodelovanju Šarec najpozneje v petek poslal vsem strankam z izjemo SDS in SNS.

Po delnih neuradnih izidih (končni bodo znani 11. junija) bo razdelitev sedežev v državnem zboru naslednja: SDS bo imel 25 poslancev, LMŠ 13, SD in SMC po deset, Levica devet, NSi sedem, Stranka Alenke Bratušek in DeSUS po pet poslancev, SNS pa štiri. Mandatar za sestavo vlade potrebuje podporo 46 poslancev v DZ-ju.

