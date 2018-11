Pahor za ustavno sodnico predlaga Katjo Šugman Stubbs

Kandidatka za ustavno sodnico

12. november 2018 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik države Borut Pahor je za novo ustavno sodnico predlagal Katjo Šugman Stubbs. Drugo mogoče ime je bila Verica Trstenjak.

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je Pahor svoj predlog že posredoval v državni zbor. "Predsednik Pahor ocenjuje, da kandidatka izpolnjuje strokovne kriterije in vzbuja zaupanje za opravljanje te pomembne funkcij. Po pogovorih predsednika z vodji poslanskih skupin je mogoče utemeljeno sklepati, da ima kandidatka tudi potrebno podporo za izvolitev," so sporočili.

Kandidatka Katja Šugman Stubbs se bo v sredo javno predstavila v predsedniški palači.

V drugem krogu je predsednik republike izbiral med njo in Verico Trstenjak.

Ne Trstenjakova ne Šugman Stubbsova se sicer nista prijavili na Pahorjev poziv za zbiranje mogočih kandidatov za mesto ustavnega sodnika. Na poziv sta namreč prispela dva predloga, Andraža Terška in Boštjana Pintarja, a je Teršek pozneje soglasje h kandidaturi umaknil. V SDS-u pa so Pahorju kot kandidatko predlagali Trstenjakovo.

Al. Ma.