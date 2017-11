Pahorju za ponovno izvolitev čestitala tudi Putin in Juncker

Pahorju čestitala tudi hrvaška predsednica Grabar-Kitarović

13. november 2017 ob 13:42,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za ponovno izvolitev na položaj predsednika Slovenije prejema Borut Pahor iz tujine številne čestitke, med drugim sta mu čestitala tudi ruski predsednik Vladimir Putin in predsednik EK-ja Jean-Claude Juncker.

Pahorju so za zmago na volitvah sicer že takoj v nedeljo čestitali številni politiki, zlasti iz sosednjih držav. Kot poroča ruska tiskovna agencija TASS, je čestitko poslal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je Pahorju v drugem mandatu na predsedniškem položaju zaželel zdravja in uspehov.

Pahorju je ob zmagi na nedeljskih predsedniških volitvah v pismu čestital tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, je danes na opoldanski novinarski konferenci v Bruslju sporočil tiskovni predstavnik komisije Alexander Winterstein.

"To je dober dan za socialno demokracijo," pa je v svoji čestitki novemu-staremu slovenskemu predsedniku zapisal odhajajoči avstrijski kancler Christian Kern. Poudaril je, da je Pahorjeva zmaga velik uspeh, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

.



.

Kitarovićeva pričakuje krepitev odnosov

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v čestitki izrazila prepričanje, da bosta s Pahorjem nadaljevala krepitev odnosov med državama, ki sta pomembni partnerici v EU, zvezi Nato in Jugovzhodni Evropi. Kot so v nedeljo še sporočili iz urada hrvaške predsednice, je poudarila, da se lahko samo s sodelovanjem in pogovori rešijo odprta vprašanja v odnosih med državama.

Pahorju je na Twitterju čestitala tudi nekdanja predsednica hrvaške vlade Jadranka Kosor. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen pa je na Twitterju zapisal, da se veseli nadaljnjega sodelovanja s Pahorjem.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v čestitki zapisal, da bo Srbija ostala prijateljska in zanesljiva partnerica Slovenije. "Upam, da bodo naše dobre politične odnose spremljale še boljše gospodarske povezave in sodelovanje na vseh drugih področjih v dobro državljanov obeh držav," so sporočili iz Vučićevega urada.

VIDEO Kako so predsedniške volitve spremljali v tujini?

VIDEO Najtesnejši izid v zgodovini predsedniških volitev

G. K.