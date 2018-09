Rudi Medved: "Boli me negativen odnos do javnega sektorja"

Rudi Medved je poslanec LMŠ-ja

10. september 2018 ob 11:52,

zadnji poseg: 10. september 2018 ob 12:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ob 12. uri stopil novi kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved.

Rudi Medved, ki je premier Marjan Šarec predlagal za ministra iz kvote svoje LMŠ-ja po umiku kandidature Tugomirja Kodelje, je v uvodni besedi predstavil svoj pogled na delovanje javne uprave in vizijo delovanja ministrstva. Poudaril je, da je sam že celo svojo poklicno pot javni uslužbenec, javni sektor je kot novinar spremljal od zunaj, hkrati pa ga je izkusil tudi od znotraj.

Ko je postal direktor kulturnega centra, je prišel v neposreden stik z javno upravo. Vodil je tudi občinsko upravo, ves čas pa se je zavzemal, da je "ta vitka in čim bližje ljudem, da bi bila učinkovita, hitra, prijazna, kompetentna. In moram reči, da nam je to v veliki meri uspelo." Uspeh je pripisal predvsem strokovno usposobljeni ekipi ljudi, s katerimi je sodeloval, zato ga boli "ta negativen odnos do javnega sektorja, ki se kar v nekih valovih permanentno pojavlja v javnosti. Češ, da je javni sektor breme te družbe, parazitska tvorba, ki nič ne dela in ogromno stane. Posebej se to dogaja, ko je govora o plačah." Medved je ob tem posebej poudaril, da je javni sektor v času krize prav tako plačal velik davek.

Je javni sektor v Sloveniji preobilen?

Dotaknil se je tudi očitkov, da je javni sektor v Sloveniji preobilen in ob tem navedel podatek, da je bilo v javnem sektorju junija letos, če upoštevamo podatke preračunane na ure polne zaposlitve, kar je tudi dejanski strošek dela, zaposlenih 168.000 ljudi, v državni upravi pa 30.632, kjer se od leta 2015 ta številka praktično ni spremenila. "V zadnjem, času se je število zaposlenih v javnem sektorju res povečalo, predvsem na račun zaposlovanjav zdravstvu, socialnem varstvu in izobraževanju. Torej v storitvenem delu javnega sektorja," je poudaril Medved in dodal, da je Slovenija z nekaj manj kot petinskim deležem "krepko pod deležem Evropske unije, kar zadeva celotno zaposlenost v državi. V Evropski uniji je ta delež skoraj četrtinski, po dejavnostih pa razen izobraževanja zaostaja za evropskih povprečjem."

Šarca prepričalo Medvedovo dozdajšnje delo

Medvedovo kandidaturo, ki jo je uradno vložil v petek, je Šarec utemeljil z njegovimi strokovnimi referencami, dozdajšnjim delom in izkušnjami. Od Medveda, ki je bil med drugim dolgoletni novinar in urednik na Radioteleviziji Slovenija ter ima izkušnje vodenja občinske uprave, nekateri pričakujejo boljše poznavanje področja plačnega sistema in razmerij v javnem sektorju.

Po zaslišanju Medveda bo nato predvidoma v četrtek tudi izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci glasovali o celotni listi ministrskih kandidatov. Za njeno izvolitev je potrebna večina navzočih poslancev.

Sa. J.