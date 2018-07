Peterica strank išče nove možnosti. Levica čaka na vabilo k pogajanjem.

Bomo v drugem krogu dobili kandidata za mandatarja

24. julij 2018 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki peterice strank bodo nadaljevali pogovore o oblikovanju koalicije in o možnosti sodelovanja z Levico. V Levici so potrdili, da so se pripravljeni pogajati, vabila na pogajanja pa še niso prejeli.

Potem ko je NSi prejšnji teden odstopil od koalicijskih pogajanj s strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, pretendent za mandatarski položaj Marjan Šarec v DZ nima dovolj podpore za izvolitev za mandatarja za sestavo vlade. Predsedniki preostalih petih strank se bodo zato pogovarjali tudi o tem, kako nadaljevati pogovore po umiku NSi-ja. Njihov cilj je oblikovati koalicijo, ki bo imela v DZ-ju več kot 46 glasov, v nadaljevanju pogovorov pa kot morebitni partner ostaja Levica.

V tej stranki so že napovedali, da so se pripravljeni pogajati, pri čemer pričakujejo, da bodo pogajanja tekla pod enakimi pogoji, kot so veljali za NSi. Pričakujejo, da bo plod pogajanj bistveno drugačna koalicijska pogodba od te, ki je nastala po pogajanjih z NSi-jem. Vztrajajo namreč pri svojih predvolilnih ciljih in pričakujejo, da jim bo koalicijska pogodba vsaj delno sledila. Pripravljeni so se pogovarjati tudi o projektnem partnerstvu po vzoru Portugalske. To pomeni, da bi lahko Šarčev LMŠ s SD-jem, SMC-jem, SAB-om in DeSUS-om oblikoval manjšinsko vlado in bil izvoljena s podporo Levice, v zameno pa skupaj z Levico izpeljali tudi nekaj projektov, ki so del njihovega volilnega programa.

Poleg LMŠ-ja ostaja v igri tudi SDS

Poleg Šarca pretendent za mandatarski položaj ostaja tudi predsednik SDS-a Janez Janša, ki sicer ni sprejel kandidature, je pa predsednika republike Boruta Pahorja obvestil, da bi večino za stabilno vlado lahko oblikoval v naslednjih tednih. Tudi ob začetku tradicionalnega poletnega tabora SDS-a v Bovcu je Janša poudaril, da si želijo oblikovati stabilno in učinkovito vlado, v nasprotnem primeru se mu zdijo boljša možnost predčasne volitve.

Mandatar za sestavo nove vlade v prvem krogu zagotovo ne bo izvoljen, saj je Pahor v ponedeljek DZ obvestil, da ne bo predlagal kandidata. S Pahorjevo odločitvijo se bo DZ seznanil na seji predvidoma v petek, s tem pa bo začel teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Predsednik republike je za Televizijo Slovenija dejal, da ima po izkušnjah več možnosti za uspešno delovanje vlada, ki jo oblikuje relativni zmagovalec volitev, ki pa mora biti tudi sposoben k sodelovanju povabiti tudi stranke nasprotnega političnega pola.

L. L.