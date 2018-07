Peterica strank optimistična pred odločanjem sveta Levice

V Levici se na dogajanje še niso odzvali

31. julij 2018 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po usklajevanju koalicijske pogodbe med predstavniki strank LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS ter Levico je zdaj končna odločitev v rokah sveta Levice. Dogajanja v Levici za zdaj ne komentirajo, predstavniki peterice pa so optimistični, da bo svet Levice potrdil sodelovanje.

Svet Levice, ki ga sestavlja nekaj več kot 40 članov, bo na nocojšnji seji, ki se bo začela ob 18. uri, pretresal izkupiček koalicijskih pogajanj s strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Če bo koalicijsko pogodbo, ki so jo s potencialnimi partnerji usklajevali v preteklih dneh, ocenil kot ustrezno, jo bo dal v presojo članstvu stranke, ki se bo o morebitnem vstopu v vladno koalicijo izrekalo na internem referendumu.

Vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović tega, da o ključnih zadevah v Levici odloča veliko ljudi, ne vidi kot oteževalno okoliščino. "Gre za neke demokratične procese znotraj stranke, pričakujemo pa pozitiven odgovor in to, da bomo še bližje koaliciji šestih," je dejal in dodal, da so bili pogovori s predstavniki Levice zelo konstruktivni. Tudi vodja poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič pričakuje, "da Levica ne bo iskala kakršnih koli izgovorov v tem smislu, da ne bo treba vstopiti v vlado". Pričakuje, da bo Levica ravnala odgovorno in da "se bo vlada kmalu sestavila".

V DeSUS-u niso navdušeni nad manjšinsko vlado

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša pa meni, da bo Levica s Šarčevo vlado verjetno sodelovala projektno, čeprav si sam želi, da bi vseh šest strank sodelovalo v vladi. Na vprašanje, ali je takšno projektno sodelovanje Levice sprejemljivo za DeSUS, je odgovoril, da to težko ocenjuje, da pa bi bilo po njegovem osebnem mnenju takšno odločitev Levice težko sprejeti. Pritrdil je, da bi bilo primerno, da bi znotraj vlade Levica prevzela resorja sociale in okolja, saj da je njihov program najobsežnejši in najbolj specifičen prav na teh področjih.

Vodja poslanske skupine SAB-a Marko Bandelli pa je pojasnil, da sta dve tretjini zahtev Levice tudi v programu njihove stranke, na eni tretjini pa da so morali narediti kompromise in drug drugemu popustiti. Po njegovih besedah je bila Levica na pogajanjih konstruktivna. Ob tem je poudaril, da ne želijo vlade "pet plus ena", ampak hočejo vlado šestih. "To se pravi šest enakopravnih strank, šest, ki odločajo v vladi, šest, ki odločajo o Sloveniji," je poudaril.

Negotov izid glasovanja na svetu Levice

Peterica strank pod okriljem LMŠ naj bi v preteklih dneh zbližala stališča z Levico, a naj ne bi sprejela nekaterih ključnih zahtev Levice. Med drugim naj ne bi privolila v zvišanje minimalne plače in dvig davka na dobiček podjetij. Prav tako naj bi vztrajala pri povečanju BDP-ja za vojsko in zagotovitvi sredstev za izgradnjo dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin v vrednosti 1,2 milijarde evrov ter pri stališčih do vprašanja privatizacije in prodaje NLB-ja.

Kljub temu naj bi Levica dosegla precej. A odločitev o njenih nadaljnjih korakih je za zdaj še nemogoče napovedati, saj naj bi bili v stranki precej neenotni.

L. L.