Peterica strank pričakuje, da se bo NSi do ponedeljka izrekel o sodelovanju

Mesec: Sklep neresen in neodgovoren

24. julij 2018 ob 07:51,

zadnji poseg: 24. julij 2018 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki petih strank so se odločili, da se mora NSi do ponedeljka izreči, ali še obstaja možnost za njegovo sodelovanje v koaliciji. Šele če bo odgovor NSi-ja dokončno odklonilen, se bodo s pogajanji obrnili na Levico.

"Soglasno smo sprejeli sklep, da damo NSi-ju čas do ponedeljka do 12. ure, da se odločijo, ali bodo še sodelovali na pogajanjih," je po sestanku predstavnikov peterice strank dejal predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec. Če se bodo odločili, da nadaljnja pogajanja zanje niso sprejemljiva, se bomo potem pogajali z drugimi, je dejal Šarec in dodal, da ne bi bilo pošteno sočasno pogajanje na dveh straneh. "Glede na to, da je bila pogodba vsebinsko usklajena, kar je tudi priznal izvršni odbor, bi bilo korektno, da se NSi izreče, ali se še vidi v sodelovanju z nami."

Šarec je ob tem dejal, da si v drugem krogu želijo doseči napredek in priti do vlade. "Špekulacij je bilo že precej in tudi takšnih in drugačnih izjav. Mislim, da je čas, da se zadeva premakne z mrtve točke," je dejal in dodal, da so bili v LMŠ-ju zelo potrpežljivi in državotvorni, kar so tudi dokazali s pristopom k pogajanjem.

Šarec: Tehnični mandatar ne bi bil rešitev

Na vprašanje, zakaj bi Levica privolila v pogajanja, če bo NSi sodelovanje odklonil, je Šarec dejal, da je ne puščajo ob strani, ampak da dajejo prednost NSi-ju, s katerim so se že uskladili. "Ne moremo se pogajati na dveh koncih s figo v žepu. Mislim, da je treba vložiti še toliko napora in počakati, da vidimo, ali so zadnja pogajanja, ki so bila zelo uspešna, tudi podlaga za nadaljevanje."

Glede Toninovih navedb, da med peterico strank obstajajo hude zamere, ki bi oteževale sodelovanje, je Šarec dejal, da sam takih zamer ni zaznal in da pričakuje profesionalno sodelovanje vseh. Na vprašanje o morebitnem tehničnem mandatarju je rekel, da smo "videli, kaj se je zgodilo s tehničnim mandatarjem na Hrvaškem. Mi smo vsi prejeli na volitvah neko odgovornost, da skladno z glasovi volivcev tudi ravnamo." Dodal je, da če nobenemu ne bo uspelo zdaj sestaviti vlade, tudi tehnični mandatar ne bi ničesar rešil.

Mesec: Časa zmanjkuje

Na sklep peterice strank so se že odzvali v Levici. Kot je povedal koordinator Levice Luka Mesec, je takšna odločitev neresna in neodgovorna do državljanov, ki so "nenazadnje teh pet strank volili zato, kar so želeli levosredinsko vlado". "Ta petorček pa državljane postavlja pred dejstvo, da ostaja samo še desna vlada z ali brez Janeza Janše," je dodal.

Napovedal je, da bodo v Levici ostali pri svojih jasnih zavezah in storili vse, da do uničevanja javnega zdravstva, privatizacije in protisocialnih politik ne pride. "Sporočamo pa, da nam je Šarec danes vzel še en teden, da bi se sploh lahko uskladili. Časa zmanjkuje," je opozoril Mesec.

Je odstop NSi-ja dokončen?

Potem ko je NSi prejšnji teden odstopil od koalicijskih pogajanj s strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, pretendent za mandatarski položaj Marjan Šarec v DZ nima dovolj podpore za izvolitev za mandatarja za sestavo vlade. Predsedniki preostalih petih strank so se zato pogovarjali o tem, kako nadaljevati pogovore po umiku NSi-ja. Njihov cilj je oblikovati koalicijo, ki bo imela v DZ-ju več kot 46 glasov, v nadaljevanju pogovorov pa kot morebitni partner ostaja Levica.

Poleg Šarca pretendent za mandatarski položaj ostaja tudi predsednik SDS-a Janez Janša, ki sicer ni sprejel kandidature, je pa predsednika republike Boruta Pahorja obvestil, da bi večino za stabilno vlado lahko oblikoval v naslednjih tednih. Tudi ob začetku tradicionalnega poletnega tabora SDS-a v Bovcu je Janša poudaril, da si želijo oblikovati stabilno in učinkovito vlado, v nasprotnem primeru se mu zdijo boljša možnost predčasne volitve.

Mandatar za sestavo nove vlade v prvem krogu zagotovo ne bo izvoljen, saj je Pahor v ponedeljek DZ obvestil, da ne bo predlagal kandidata. S Pahorjevo odločitvijo se bo DZ seznanil na seji predvidoma v petek, s tem pa bo začel teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Predsednik republike je za Televizijo Slovenija dejal, da ima po izkušnjah več možnosti za uspešno delovanje vlada, ki jo oblikuje relativni zmagovalec volitev, ki pa mora biti tudi sposoben k sodelovanju povabiti tudi stranke nasprotnega političnega pola.

