Peterle ob 70. obletnici: "Nimamo še pravega odnosa do države"

Poziva k enotnosti

30. junij 2018 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Slovenci smo v tem času s postavitvijo države dosegli izjemen uspeh, vendar pa je še nismo ponotranjili," ob 70. rojstnem dnevu razmišlja evropski poslanec in predsednik slovenske osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in poudarja potrebo po enotnosti.

Ob jubileju je pripravil okroglo mizo o poti, ki jo je slovenski človek prehodil med letoma 1848 in 2018. "Nimamo še pravega odnosa do države," je poudaril in dodal, da marsikdo in marsikje je po njegovih besedah ne doživlja kot vrednoto, zaradi česar imamo do nje različen odnos. "Postavili smo si novo izhodišče, smo svobodni in se zdaj lahko odločamo, za kaj bomo svojo državnost uporabili, in tukaj računam na novo generacijo," je Peterle dejal pred okroglo mizo.

Ob svojem jubileju si za Slovenijo želi, "da bi nas različnost bogatila in ne polarizirala, da bi znali zapreti neskončne nerešene teme iz preteklosti in da bi bili sposobni enotnosti za tisto, kar nam pomaga naprej in kar je treba narediti".

Potrebo po enotnosti je poudaril tudi glede aktualnih razmer pri sestavljanju vlade, pri čemer bi se lahko zgledovali po Demosovi vladi, ki jo je vodil sam. "Čeprav je bilo tudi takrat šest strank v vladi, smo držali skupaj, ker nas je povezoval cilj. Zdaj pogrešam cilj in če bi bil cilj zelo jasen, mislim, da bi se tudi koalicija zelo hitro zbrala," je pojasnil. Glede Nove Slovenije, iz katere prihaja, želi, da ostane pri besedah, ki jih je vodstvo povedalo, in sicer da bodo samo v taki koaliciji, v kateri bodo lahko izvajali program za Slovenijo.

Predsednik republike Borut Pahor, ki je zbrane nagovoril ob začetku okrogle mize, se je Peterletu zahvalil za njegovo vlogo pri osamosvajanju Slovenije, pri čemer je imel Peterle "zelo veliko odgovornost". "Z ustanovitvijo države pa ni konec našega narodnega vprašanja. Z ustanovitvijo države je slovenstvo dobilo v roke pomembno orodje, s katerim si lažje utira pot v nepredvidljivo prihodnost," je poudaril Pahor.

K. T.