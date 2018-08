Petkovo sejo bodo poslanci začeli z volitvami predsednika vlade

Predsednik državnega zbora Matej Tonin je na seji kolegija spremenil časovnico petkove izredne seje državnega zbora, ki jo bodo poslanke in poslanci začeli z volitvami predsednika vlade.



Predsednik DZ-ja Matej Tonin je na kolegiju DZ-ja odločil, da spremeni časovnico. Zagotovil je, da bo sejo vodil tako, da bo Šarec za predsednika vlade izvoljen pred polnočjo. To pomeni, da bo izvolitev predsednika vlade, za katero bodo poslanke in poslanci predvidoma potrebovali devet ur, prva točka seje in ne druga, kot je bilo predvideno najprej. DZ bo na petkovi seji potrdil še odločitev, da se 35 milijonov evrov nameni za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Šesterica strank z mandatarskim kandidatom Marjanom Šarcem na čelu bo petkovo sejo DZ-ja, namenjeno Šarčevi izvolitvi za predsednika vlade, tako spremljala mirneje, kot je kazalo pred dnevi. Prav lahko bi se zaradi roka, ki poteče v petek opolnoči, namreč zgodilo, da se drugi krog končal v prazno in da bi Šarec s šesterico moral teči še tretjega.

V petek tudi o podpredsednikih DZ-ja

Peterica strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS je predlagala razširitev dnevnega reda seje tudi z volitvami podpredsednikov DZ-ja, razrešitvijo zdajšnjega predsednika DZ-ja in volitvami njegovega naslednika.

Predsednik DZ-ja Tonin se je na predlog peterice odzval s pojasnilom, da trenutno poslovniške pogoje za uvrstitev na dnevni red izpolnjujejo le volitve podpredsednikov DZ-ja, ne pa tudi predsednika DZ-ja. Predlagateljice so Toninovo razlago sicer sprejele, a so hkrati napovedale, da bodo še pred petkovo sejo zadostile poslovniškim pogojem za uvrstitev razrešitve zdajšnjega predsednika DZ-ja in volitev novega na dnevni red izredne seje.

Je Levica opozicijska ali koalicijska stranka?

Še pred tem pa bodo morali razrešiti dilemo statusa Levice v državnem zboru. Tonin pravi, da gre za koalicijsko stranko, v Levici vztrajajo, da so opozicijska stranka.

Ustavni pravnik Jurij Toplak je glede statusa Levice opozoril, da je definiranje in tolmačenje poslovnika notranja stvar DZ-ja. "Poslanci morajo torej sami odločiti, katere bodo imeli za koalicijske in katere za opozicijske poslanske skupine in poslance, pri tem pa morajo slediti uveljavljenemu pomenu izraza 'opozicija' in sistemu parlamentarne demokracije, ki ga zapoveduje ustava," je navedel in ob tem spomnil, da je ne glede na sporazume in pogodbe bistveno predvsem ravnanje poslancev v parlamentu.

Poslanci, ki so de facto partnerji vlade, niso opozicija, je izpostavil Toplak. Če bi poslanci dodelili mesta, namenjena opoziciji, stranki, ki glasuje za predsednika vlade, za ministre in za ostale predloge vladajoče stranke ter v pretežnem delu podpira vladne predloge, težko govorimo o parlamentarni demokraciji in takšno imenovanje bi tudi lahko bilo neskladno z ustavo. Za demokratičnost Slovenije in DZ-ja je vsekakor bolje, da poslanci Levice nimajo za opozicijsko stranko, je poudaril ustavni pravnik.

Toplak: Če bo Šarec izvoljen po polnoči, bo izvolitev vseeno skladna z ustavo

Glede opozoril nekaterih, da je treba na petkovi seji glasovanje o kandidatu za predsednika vlade izpeljati do polnoči, je Toplak poudaril, da poslovnik ne razlikuje med volitvami in glasovanjem. "Volitve so daljši proces, ki vključuje več faz, med katerimi poslovnik omenja predstavitev programskih zasnov vlade in vlade," je pojasnil.

Če se postopek volitev predsednika vlade začne znotraj roka, pa se ta postopek zavleče čez polnoč v naslednji dan, Toplak pritrjuje stališču, da je takšna izvolitev veljavna in skladna z ustavo.

