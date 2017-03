Piloti Adrie Airways stavkajo drugi dan, spremenjeni vozni redi in odpovedi letov

Stavka zaradi zmanjševanja pravic

23. marec 2017 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Med 6. in 22. uro bodo piloti Adrie Airways nadaljevali z včeraj začeto stavko. V sredo je Adria zaradi stavke morala spremeniti nekatere vozne rede, zdaj pa bodo morali nekaj letov tudi odpovedati.

Lete so v Adrii tako odpovedali v Zürich, Tirano in Prištino, prav tako ne bodo prispela letala iz Pariza, Züricha, Tirane in Prištine. Za potnike, ki so nameravali v Ljubljano pripotovati iz Prištine, so organizirali avtobusni prevoz do Skopja in od tam let v Ljubljano.

Spremenili so tudi vozne rede večjega števila letov. Potnike pa ob tem pozivajo, naj redno spremljajo aktualne potovalne informacije, ki jih družba objavlja na svoji spletni strani.

Upor zmanjševanju pravic

Piloti so se za stavko odločili zaradi zmanjševanja pravic po izteku zadnje veljavne kolektivne pogodbe. Do stavke v Adrii je namreč prišlo, potem ko je s koncem februarja potekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe Sindikat prometnih pilotov Slovenije in Adria medtem še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov, so pojasnili v sindikatu.

Stavkajoči tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. Sindikat je sicer stavke pilotov Adrie Airways napovedal tudi za 27. in 28. april ter 25. in 26. maj.

G. K.