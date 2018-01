Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Ali si stranke upajo sprejeti tak zakon, voditi svet naprej in izkoristiti priložnost za Slovenijo, se je vprašal predsednik Piratske stranke Rok Andree. Foto: Pixabay Mislim, da se bo treba na daljši rok lotiti nekaterih družbenih problemov na bolj pameten način, kot pa velja zdaj, to je klasično prepovedovanje. Malo smo dvolični pri rabi enih in drugih vrst drog. Milan Brglez Predsednik DZ-ja Milan Brglez je dejal, da je tovrstnim predlogom naklonjen. Foto: BoBo Sorodne novice Zdravila iz konoplje pri nas le mrtva črka na papirju Dodaj v

Piratska stranka zbrala 18 tisoč podpisov za legalizacijo konoplje

Zbrali 18 tisoč podpisov podpore

18. januar 2018 ob 20:59,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu so predstavniki Piratske stranke Slovenije predali več kot 18 tisoč zbranih podpisov pod peticijo za popolno legalizacijo in regulacijo konoplje.

Predsednik Piratske stranke Rok Andree je ob predaji peticije pojasnil, da so na podlagi peticije skupaj s podmladkom stranke SMC pripravili predlog zakona. Ta dovoljuje uporabo konoplje, gojenje konoplje doma v zelo majhnih količinah, predvsem pa regulira prodajo, uporabo in gojenje ter omogoča nadzor nad tem, kdo in kje proizvaja konopljo.

S tem želijo omogočiti ljudem, ki že danes kupujejo konopljo na črnem trgu, da dobijo veliko varnejši izdelek, ki ne bi vseboval drugih drog, pesticidov, težkih kovin. Predvsem pa bi tem ljudem omogočili legitimen nakup konoplje, s čimer bi se zaslužek pobral črnemu trgu in se namenil programom za soočanje z negativnimi posledicami uporabe konoplje. Konoplja se na široko uporablja, saj prepoved ne deluje, je opozoril.

Po mnenju predsednika DZ-ja Milana Brgleza je pobuda zanimiva, a bo najverjetneje potrebovala širši družbeni konsenz. "Ker sam izhajam iz socialno-liberalne stranke, sem tovrstnim pobudam naklonjen," je dejal in dodal, da več o pobudi v tem trenutku ne more povedati.

V Levici so ob predaji podpisov pozdravili pobudo Piratske stranke. "Z odpravljanjem zakonodajnih ovir za uporabo konoplje na vseh nivojih se v Levici ukvarjamo že ves mandat. Na področju prehrane in medicine smo že odpravili številne omejitve, a ključni korak je še pred nami - popolna legalizacija konoplje. Radi bi omogočili pridelavo in predelavo konoplje v Sloveniji ter zagotovili samooskrbo. Pozdravljamo napore vseh, ki to željo z nami delijo. Predloga Piratov še nismo videli, a če so rešitve celovite in ustrezne, bomo zakon podprli in smo ga pripravljeni vložiti v državnozborsko proceduro," je izjavila poslanka Violeta Tomič.

Pametnejši načini od prepovedovanja?

Glede sodelovanja podmladka SMC-ja pri pripravi zakona pa je Brglez dejal, da so podmladki samostojne entitete, zlasti pri tistih temah, ki jih tradicionalna politika ne sprejema. "Mislim, da se bo treba na daljši rok lotiti nekaterih družbenih problemov na pametnejši način, kot pa velja zdaj, to je klasično prepovedovanje. Malo smo dvolični pri rabi enih in drugih vrst drog," je dejal Brglez.

Andree je nadaljeval, da so glede sprejemanja zakona optimistični. Opaža, da obstajata posluh in razumevanje za to temo, "je pa vprašanje drugih strank, ali si upajo sprejeti tak zakon, voditi svet naprej in izkoristiti priložnost za Slovenijo, da smo eden prvih, ki se bomo resnično odgovorno in razumno soočali s problematiko konoplje".

V prihodnje bodo skušali vložiti zakon v DZ, je še dodal Andree, ki si želi, da bi ga poslanci sprejeli. "Predvsem pa si želimo odpreti debato. Mandat se končuje, volitve prihajajo in želimo, da se stranke izrečejo glede tega," je dejal.

G. K.