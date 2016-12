Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najino splošno stanje je že dolgo vse prej kot rožnato, saj sem leto dni po uradni ločitvi od moža alkoholika dobila primerno stanovanje, vendar sem že leta 2005 zaradi likvidacije podjetja ostala brez službe, zato vse od takrat s hčerko dobesedno životariva iz meseca v mesec. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pisma državljanov: S hčerko sva v stiski, ki je ne zmoreva več rešiti sami

Prošnja za pomoč, poslana Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje

19. december 2016 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spoštovani, dobila sem namig, da se obrnem na vas, ker sva se s hčerko znašli v finančni in materialni stiski, ki jo ne morem več rešiti v domači občini.

Sem prejemnica redne DSP, dobim 32€ otroškega dodatka, od bivšega moža 50€ preživnine, hčerka je vključena pri vas v projekt Botrstvo. Za letos sem na CSD izkoristila vse dodatne možnosti pomoči. Prejšnji mesec sem drugič v tem letu vložila prošnjo za izredno DSP, ki pa je hitro bila zavrnjena. Ko sem se pritožila na CSD in celo na pristojno ministrstvo, sem prejela odgovor, da sem že ob prvi prošnji dobila vsoto - celoletni cenzus za enostarševsko družino (1.016€), česar pa jaz nisem vedela; mislila sem, da je izredna DSP omejena na število vlog in ne na vsoto.

Kljub vsemu naštetemu in varčevanju na vseh področjih sva s hčerko kronično v stiski. Navadno je tako, da ob prejetju DSP plačam opomine oziroma večje položnice, kupim nekaj hrane in čistil in že sva brez denarja. Če pride vmes še kak nepredviden strošek (to je lahko že vožnja z avtobusom k zdravniku, kakšno popravilo v stanovanju ...), je spet treba preložiti plačilo kake položnice in navadno sva več kot 2 tedna popolnoma brez denarja. Naj omenim, da sem zaradi tega menjala celo svojega psihiatra, ker sem se prej morala voziti iz ene v drugo občino in nazaj ...

Tokrat sem se znašla z okrog 500€ neplačanih položnic, grozi nama odklop elektrike in nujno bi potrebovali zimska oblačila ter spodnje perilo. Na občinskem CSD smo vključeni v družinsko svetovanje in hčerka je obravnavana zaradi svojih učnih, čustvenih in vedenjskih težav. Letos julija ji je na oddelku za mladostniško psihiatrijo v Ljubljani diagnosticiran ADHD. Pravkar zanjo urejam namestitev v Rakitni v enega od programov za pomoč mladostnikom v stiski, vendar me že vnaprej skrbi, kako bom to sploh lahko finančno izpeljala.

Najino splošno stanje je že dolgo vse prej kot rožnato, saj sem leto dni po uradni ločitvi od moža alkoholika dobila primerno stanovanje, vendar sem že leta 2005 zaradi likvidacije podjetja ostala brez službe, zato vse od takrat s hčerko dobesedno životariva iz meseca v mesec. Jaz sem zaradi svojih zdravstvenih težav in depresije nezaposljiva, vendar sem trudim, kolikor mi zdravje dovoli, da omogočim hčerki vsaj topel dom. Naj omenim, da po 12-ih letih, odkar sva se preselili, še zmeraj urejam in preurejam stanovanje, kakor vem in znam.

Vnaprej se vam zahvaljujem za vašo pozornost in kakršen koli odziv.