Plenković: Hrvaški ribiči kazni ne bodo plačali

Hrvaški premier meni, da Slovenija ne more enostransko uveljavljati arbitraže

30. januar 2018 ob 15:03

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da hrvaški ribiči ne bodo plačali kazni zaradi prehoda meje in obljubil, da bodo našli pravne mehanizme za pomoč hrvaškim ribičem, da bi izpodbijali slovenske plačilne naloge. Poudaril je, da se arbitražna odločba ne more uveljavljati enostransko.

Plenković je izrazil obžalovanje, ker "Slovenija nadaljuje nesprejemljivo politiko implementacije procesa arbitraže, iz katerega je Hrvaška izstopila, in arbitražne sodbe, ki je Hrvaška ne priznava". Po njegovem mnenju je ob upoštevanju mednarodnega prava nemogoče enostransko izvajati arbitražno odločbo, zato je po njegovem mnenju pošiljanje plačilnih nalogov hrvaškim ribičem "globoko zgrešeno".

"To so enostranske poteze. Mi smo bili, kot resna država, ves čas pripravljeni na odgovor in bomo odgovorili. Torej, hrvaška policija bo z enakimi ukrepi odgovorila na kršitev hrvaškega ozemlja slovenskih ribičev, da bi jasno pokazali, da je naše sporočilo trdno," je dejal predsednik hrvaške vlade.

Pahor pričakuje več od Evropske komisije

Predsednik republike Borut Pahor je ob robu sprejema diplomatskega zbora poudaril, da trenutno ni videti skorajšnje sporazumne uveljavitve arbitražne sodbe, zato se mu v teh okoliščinah zdi pomemben vztrajen dialog med predstavniki Slovenije in Hrvaške, da se kljub zapletom ohranja dobre meddržavne odnose. Hkrati pa se mu zdi potrebna večja dejavnost Evropske komisije. "EU je botroval temu sporazumu in ima tudi politično odgovornost, da se spoštuje," je dejal Pahor, ki si veliko obeta od morebitnega pogovora predsednika Evropske komisije z obema premierjema.

Arbitražnega sporazuma se je v svojem nagovoru diplomatom dotaknil tudi premier Miro Cerar. Kot je povedal, se je Slovenija na izvajanje razsodbe zelo dobro pripravila in jo uveljavlja v delu, v katerem sodelovanje Hrvaške ni nujno potrebno. "To počnemo na način, ki ne povzroča incidentov in napetosti," je izpostavil in dodal, da bo Slovenija dosledno vztrajala pri uresničitvi sodbe.

L. L.