Plenković in Cerar ob robu vrha Evropske unije načela več tem

Srečanje v Bruslju

29. junij 2018 ob 21:21

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković se je ob robu vrha EU-ja srečal s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem, s katerim sta govorila o splošni polititični situaciji, mejnem sporu in sprostitvi slovenskega trga dela za hrvaške državljane.

Plenković je napovedal, da bo hrvaška vlada recipročno odgovorila na odločitev slovenskih kolegov in odprla hrvaški trg za slovenske delavce. Povedal je, da od članic EU-ja samo še Avstrija vztraja pri omejitvah za delavce iz Hrvaške, potem ko so jim letos svoje trge dela odprli Nizozemska, Velika Britanija in Slovenija.

"V nekaterih drugih okoliščinah bi šlo za velik uspeh, a v kontekstu zdajšnje demografske obnove in odhoda ljudi na to manj gledamo kot na uspeh," je povedal Plenković novinarjem v Bruslju.

S Cerarjem in Janšo o oblikovanju nove vlade

Povedal je, da je s Cerarjem, pa tudi s predsednikom SDS-a Janezom Janšo, govoril o splošni politični situaciji in postopku oblikovanja nove vlade v Sloveniji.

Novinarje je zanimalo Plenkovićevo mnenje, ali bo morebitni Janšev prihod na čelo slovenske vlade olajšal ali zapletel reševanje spora o meji, glede na to, da sta oba člana Evropske ljudske stranke (EPP). Dodali so, da Janša velja za politika, ki je bližje madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, medtem ko Plenkovića vidijo kot pripadnika sredinske struje v EPP-ju.

Pogovori boljši kot sodna pot

"Kar se mene tiče, vem, na katerih izhodiščih stojim in se to zagotovo ne bo spremenilo. Sicer pa najprej počakajmo, da vidimo, kdo bo prevzel oblast. Kdor koli bo dobil zaupanje, bomo mi v dobri veri pristopili k tem pogovorom," je izjavil Plenković in ponovil svoje prepričanje, da so pogovori boljši kot pravosodna pot, pri kateri vztraja Slovenija.

Plenković je znova pozdravil tudi nedavno odločitev Evropske komisije, da se ne bo vmešavala v spor o meji med Hrvaško in Slovenijo. Ocenil je, da je bila odločitev komisije "modra". "Gre za bistveno drugačno stališče (komisije) kot pred letom dni. Pričakujem, da bomo našim slovenskim sosedom ponudili ideje, kako urediti problematiko meje, potem ko bodo v Sloveniji oblikovali vlado," je izjavil.

Tudi o lex Agrokorju

Plenković je omenil, da sta se s Cerarjem dotaknila tudi uvrstitve hrvaškega zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih (lex Agrokor) v aneks uredbe EU-ja o insolvenčnih predpisih.

Cerar je v četrtek dejal, da odločitev Sveta EU-ja, da vključi lex Agrokor med v Uniji priznane insolvenčne postopke, ne pomeni, da zakon v Sloveniji velja.

Sa. J.