Plenković: Politika izsiljevanja ne more biti uspešna

Kakšne bodo naslednje poteze Slovenije po arbitražni odločitvi?

7. september 2017 ob 07:54,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je na seji hrvaške vlade, potem ko je Slovenija naznanila, da ne bo podprla hrvaškega članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), pozval Slovenijo, naj opusti politiko izsiljevanja.

Hrvaški premier je pozval Slovenijo, naj ne pošilja signalov na ravni namestnikov rednih predstavnikov o tem, da je zadržana do hrvaškega članstva v OECD. "Takšne poteze niso predpostavka za reševanje odprtih vprašanj in ustvarjanje dobrih odnosov," je dejal ob začetku seje hrvaške vlade.

Hrvaški Jutarnji list pa je v svojem komentarju zapisal, da Evropska unija nima inštrumentov, da bi Hrvaško prisilila v spoštovanje odločitve arbitražnega sodišča, vendar bo težko prepričala Slovenijo, da ne bo blokirala vstopa Hrvaške v schengensko območje.

Jutarnji list med drugim poudarja, da je vstop Hrvaške v schengensko območje v interesu Slovenije, ker se bo zunanja meja EU iz Slovenije prestavila na Hrvaško, kar bo razbremenilo Slovenijo.

Slovenski politični vrh pa bo popoldne razpravljal o nadaljnjih korakih po razglasitvi odločitve arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško.

Predsedniki vlade, države, državnega zbora in sveta ter vodje parlamentarnih strank se bodo sestali predvidoma ob 16. uri v Vili Podrožnik. To bo drugo tovrstno srečanje slovenskega političnega vrha, pogovori naj bi trajali približno dve uri, vsebino pa bo predvidoma ob 18. uri predstavil premier Miro Cerar.

Prvo srečanje na temo odločitve arbitražnega sodišča je bilo pred poletnimi počitnicami, nekaj dni po razglasitvi razsodbe. Tedaj je premier Cerar napovedal, da bo politične veljake tudi v prihodnje seznanjal z razmerami in uresničevanjem razsodbe.

Pričakovati je, da bo Cerar sogovornike seznanil z rezultati pogovorov na temo uveljavitve arbitraže ob robu blejskega strateškega foruma v začetku tedna. Pomembno je bilo predvsem sporočilo podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa in visoke zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Federice Mogherini, da je odločitve mednarodnih sodišč treba spoštovati.

Hrvaška vztraja pri svojem stališču

Premier Andrej Plenković je pred dnevi hrvaške ribiče pozval, naj v Piranskem zalivu ribarijo kot prej. To zdaj močno ogroža napovedano srečanje med Cerarjem in Plenkovićem, ki je napovedano za september v Zagrebu, najverjetneje konec meseca, če bo do njega sploh prišlo.

Cerar Plenkovića tudi opozarja, da ima njegovo potrpljenje tudi meje. Zunanji minister Karl Erjavec pa meni, da če Hrvaška ne bo spremenila stališča, tudi srečanje premierjev ne bo imelo nobenega smisla. Predsednik Borut Pahor na drugi strani zagovarja nadaljevanje dialoga, tudi če ta ne bo dal hitro rezultatov.

Oviranje Hrvaške pri vstopu v OECD

Slovenija je v sredo napovedala, da ne bo podprla hrvaškega članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ker Hrvaška ne spoštuje mednarodnega prava, s tem pa ne izpolnjuje pogojev za članstvo. Minister Erjavec pričakuje, da bo slovenski politični vrh to odločitev potrdil. Pričakuje pa tudi razpravo o tem, kako slovenska politika vidi trenutne razmere, saj je po njegovem mnenju pomembno, da je slovenska politika enotna v spoštovanju arbitražne odločbe.

G. C.