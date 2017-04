Plenković za prehod s sistematičnega na ciljni nadzor do poletja

V soboto srečanje Cerarja s Tuskom, potem še Cerar in Plenković z Junckerjem

28. april 2017 ob 08:21,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 19:22

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Moj poziv je trden in jasen: do začetka poletne sezone je treba najti konsenz o prehodu s sistematičnega na ciljni nadzor, je dejal hrvaški premier Andrej Plenković po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Ta se bo v soboto srečal še s slovenskim premierjem Cerarjem.

Kot je dejal Plenković, je Tusk razumel njegov poziv, verjame pa, da bo k rešitvi nastalega položaja pripomogel tudi sobotni sestanek Tuska s Cerarjem. Temu bo sledil še sestanek Cerarja, Plenkovića in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja pred vrhom EU-ja o brexitu. V Evropski komisiji poudarjajo, da si "dan in noč prizadevajo za učinkovite in praktične rešitve".

Kot je za TV Dnevnik poročala Erika Štular, slovenska stran pričakuje konkretna navodila Evropske komisije o tem, kako naj izvaja nova navodila, da bo pretočnost na mejnih prehodih večja in da bo hkrati spoštovala črko in duh uredbe - npr. kdaj je gneča dovolj velika, da lahko ukrepa ... Slovenska stran poudarja, da tokrat ni težava sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi organi, ki je zgledno, temveč sama uredba.

V Bruslju sicer danes poteka drugi tehnični sestanek EU-ja o težavah pri izvajanju sistematičnega nadzora na mejah, na katerem bodo preučili možnosti prožnejšega oziroma ciljnega preverjanja potnikov. Slovenija pričakuje od Evropske komisije konkretne smernice, ki bi omogočile povečanje pretočnosti mejnih prehodov na njeni južni meji. To pričakovanje je v pismu predsedniku komisije Junckerju izrazil slovenski premier Cerar in obenem pozval k srečanju Slovenije, Hrvaške in EU-ja na najvišji ravni ob robu sobotnega vrha unije o brexitu. V komisiji so v odzivu na pismo poudarili, da se dobro zavedajo izzivov, s katerimi se soočajo slovenske in hrvaške oblasti pri iskanju pravega ravnovesja pri izvajanju novih pravil o sistematičnem nadzoru na meji, ter njihovega vpliva na potnike. Nova pravila o izvajanju sistematičnega nadzora vseh potnikov na zunanjih mejah schengena in Unije, ki so začela veljati 7. aprila, je Unija uvedla v odziv na teroristične napade v Evropi. Slovenija je ves čas opozarjala na morebitne negativne posledice ukrepa. V komisiji so v odzivu na Cerarjevo pismo še poudarili, da tesno sodelujejo z vsemi članicami Unije, da bi zagotovili čim boljše izvajanje nove zakonodaje in se izognili negativnemu vplivu na pretočnost, ne da bi pri tem ogrozili varnost.

