Po arbitraži: Pristojni odbor soglasno podprl spremembe glede zemljiške knjige

Slovenija usklajuje zakonodajo z odločitvijo arbitražnega sodišča

8. november 2017 ob 08:19,

zadnji poseg: 8. november 2017 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarni odbor za pravosodje je soglasno podprl predlog sprememb zakona o zemljiški knjigi, ki so povezane z uveljavitvijo razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Spremembe zakona o zemljiški knjigi uvajajo novost, da postopek dopolnitve zemljiške knjige ne bo več izključno predlagalni postopek, temveč je primarno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti. Zemljiška knjiga bo v celoti izkazovala resnična stvarnopravna razmerja in bo v celoti usklajena z zemljiškim katastrom. Predlog zakona o spremembah zakona o zemljiški knjigi sicer spreminja zgolj 229., 231 in 232. člen zakona o zemljiški knjigi.

Parlamentarni odbor za pravosodje tako na nujni seji obravnava predlagane spremembe zakona o zemljiški knjigi, ba zakonska predloga bodo v parlamentu obravnavali po nujnem postopku, kot je to tudi predlagala vlada ob sprejetju predlogov 18. oktobra.

Odbor za kmetijstvo o dovoljenjih za gospodarski ribolov

Popoldne bo odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnaval še predlog sprememb zakona o morskem ribištvu, ki bodo omogočile izdajo posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov zaradi izvajanja uredbe EU-ja o skupni ribiški politiki v zvezi z obojestranskim dostopom ribičev do obalnih voda sosednje države, so utemeljili na vladi. Slovenski ribiči bi v skladu z določili iz hrvaške pristopne pogodbe lahko lovili v hrvaških ozemeljskih vodah do ustja Limskega kanala, hrvaški pa v celotnem slovenskem teritorialnem morju. Ureditev naj bi se začela uporabljati z uveljavitvijo arbitražne razsodbe.

Oba zakonska predloga sta del svežnja štirih predlogov zakonov, ki jih je vlada sprejela sredi oktobra in ki jih Slovenija, kot poudarjajo na vladi, lahko sprejme samostojno, brez sodelovanja Hrvaške. V tem svežnju sta še zakon o evidentiranju državne meje med Slovenijo in Hrvaško ter posebni zakon, ki ureja posamezna vprašanja glede na razsodbo arbitražnega sodišča, v javnosti bolj znan kot interventni zakon in ureja pravice ljudi.

Po pričakovanjih vlade naj bi bili ti zakonski predlogi potrjeni že novembra, saj jih mora Slovenija sprejeti do 29. decembra, ko se izteče polletni rok, ki ga je arbitražni sporazum določil za pripravo vsega potrebnega za uveljavitev arbitražne razsodbe. Nato naj bi na vrsto prišli še preostali zakoni, ki niso nujno potrebni za implementacijo, in več kot 30 podzakonskih aktov.

T. K. B.