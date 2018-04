Po arbitraži: prve odškodnine družinam, ki se želijo preseliti

17. april 2018 ob 07:29

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Država bo do četrtka nakazala prve odškodnine lastnikom nepremičnin, ki so se po odločitvi arbitražnega sodišča odločili za selitev v Slovenijo. Do zdaj so upravne enote prejele 24 vlog. Geodetska uprava do dokončanega postopka demarkacije še ne bo spreminjala hišnih številk.

Do začetka aprila se je na upravnih enotah oglasilo 25 družin, ki so se zanimale za selitev z po novem hrvaškega ozemlja v Slovenijo. Več kot polovica jih je iz piranske občine, torej iz treh zaselkov na levem bregu Dragonje, drugi so z območja upravnih enot Metlika in Ljutomer.

Tri leta časa za nov dom

Tri vloge so že pravnomočne, dvema bodo odškodnine nakazali do četrtka. Prejemniki bodo imeli tri leta časa, da v Sloveniji uredijo novo nepremičnino, obstoječa, torej na Hrvaškem, bo ostala njihova. Ministrstvo za finance je za selitev zagotovilo dober milijon evrov.

Geodetska uprava bo za zdaj obdržala zdajšnje stanje hišnih številk. Dokler ne bo končan postopek demarkacije, se zaradi novih meja, ki jih je določilo arbitražno sodišče, nič ne spreminja. Ko bo demarkacija določila, da je neko ozemlje po novem na hrvaškem ozemlju, bo Hrvaška objektom na tem ozemlju določila in izdala hrvaške hišne številke, pojasnjujejo na Uradu vlade za komuniciranje. Kdaj bo to v praksi, ni mogoče napovedati.

Ribiči čakajo na junij

Ribiči, ki zaradi razmer v Piranskem zalivu ne morejo in ne želijo loviti, pa čakajo na junij. Po šestih mesecih bodo namreč lahko podali prve vloge za nadomestilo zaradi izpada dohodka in škode, ki jim je povzročena. Zlatko Novogradec, ki se v teh dneh ukvarja predvsem s pripravo mrež na novo ribolovno sezono, pravi, da si od tega ne obeta veliko.

Tjaša Škamperle, Radio Koper