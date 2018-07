Po dolgem usklajevanju šesterice strank je zdaj na potezi Levica

Kje so ostali na različnih bregovih, Šarec ni želel razkriti

30. julij 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Prišli smo do konca pogodbe," je po maratonskih nedeljskih pogovorih s predstavniki petih strank, ki so se končali pozno ponoči, sporočil vodja LMŠ-ja Marjan Šarec. Zdaj je na potezi izvršni odbor Levice: če bo dal zeleno luč za nadaljevanje pogajanj, se bodo ta nadaljevala še danes.

Pogovori so trajali skoraj 14 ur. "Bilo je naporno, usklajevanje je bilo dolgo, prišli smo do konca pogodbe, pregledali smo jo res v podrobnosti. Moram povedati, da je bilo vzdušje precej konstruktivno. Jutri ima Levica svoj izvršni odbor in po tem bomo usklajevali še tiste točke, kjer danes nismo prišli skupaj," je nekaj po polnoči dejal Šarec. Katere so te točke, ni žele razkriti, je pa dejal, da je ostalo odprtih manj zadev, kot so pričakovali.

Predsednik LMŠ-ja ima sicer občutek, da Levica s pogajanji misli resno. "Ni bilo čutiti tega, da bi iskali tiste točke, kjer se ne pride skupaj, samo zato, da se lahko čim prej odide," je dejal v izjavi za medije. Glede možnosti manjšinske vlade s podporo Levice pa je Šarec dejal, da za zdaj delajo za to, "da smo vsi člani koalicije." Predsednik LMŠ-ja tudi ni želel govoriti o korakih, ki bi sledili, če izvršni odbor Levice danes zavrne možnost vstopa v koalicijo.

Preostali predsedniki strank po zaključku nedeljskih pogajanj niso dajali izjav.

