Po drugem krogu pogovorov pri Pahorju glede guvernerja BS-a še vse odprto

Stranka SDS se ni opredelila

28. november 2018 ob 09:28,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 13:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glede guvernerja BS-ja po drugem krogu pogovorov pri predsedniku Borutu Pahorju ostaja vse odprto. Stališče so predstavili vodje poslanskih skupin NSi-ja, SAB-a in DeSUS-a, največje možnosti pa imajo Jože Damijan, Igor Masten in Boštjan Vasle.

Vodji poslanskih skupin NSi-ja in SAB-a, Jože Horvat in Maša Kociper, sta po pogovorih s predsednikom države Borutom Pahorjem ponovila, da njihovo podporo za guvernerja Banke Slovenije uživa ekonomist Igor Masten. DeSUS po besedah vodje poslanske skupine Franca Jurše podpira ekonomista Jožeta Damijana in Boštjana Vasleta.

NSi in SAB za Mastena

Horvat je po pogovoru s predsednikom povedal, da njihovo stališče ostaja isto. "Naš kandidat je Masten. Ocenjujemo, da je najboljša izbira, in čas je, da na tako pomembno funkcije postavimo najboljše ljudi," je dejal.

"Predsednika sem obvestila, da od začetka podpiramo Mastena, za katerega je na začetku kazalo, da ima dovolj podpore. Ker zdaj kaže, da ni tako, smo pripravljeni podpreti tudi v. d.-ja direktorja Umarja Boštjana Vasleta," je povedala vodja poslanske skupine SAB.

DeSUS za Vasleta in Damijana

Jurša pa je povedal, da podpirajo Vasleta in Damijana. "Predsedniku prepuščamo, koga bo izbral. Upam, da bo eden od njiju dobil zadostno podporo," je dejal in dodal, da je "optimističen in skoraj prepričan, da jim bo v drugem krogu uspelo izbrati guvernerja Banke Slovenije".

Ker kaže, da bosta več podpore kot Masten dobila lahko Damijan in Vasle, je Horvat na vprašanje, ali bi bili v NSi-ju pripravljeni podpreti koga od njiju, dejal: "Če bo predsednik predlagal koga drugega, bomo o njem razmislili. A Damijan ne uživa naše podpore, za Vasleta pa bomo videli."

Manjšinska poslanca in SNS

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti sta po besedah vodje te poslanske skupine Felica Žiže Pahorju predlagala enega kandidata, ki ima najboljše lastnosti. Imena ni hotel izdati. "Predsednik se bo glede na druge odločil," je dejal in dodal, da misli, da se Pahor še ni odločil, koga.

Na pogovorih s Pahorjem je bil danes tudi namestnik vodje poslanske skupine SNS Dušan Šiško, ki pa ni dal izjave o tem, koga bi podprli. Neuradno naj bi glasove v tej stranki namenili Damijanu.

Koga bo podprl SDS?

Po pogovorih, ki jih je Pahor v torek imel z vodji poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SDS in Levico, tako kaže, da imata največjo podporo Damijan in Vasle. A noben nima zagotovljenih 46 potrebnih glasov. Še vedno pa ostaja odprto, koga bi podprli v SDS-u. Njihova podpora bi namreč ob določeni kombinatoriki glasov odprla vrata na ta položaj vsem omenjenim trem kandidatom.

Za to mesto se poleg omenjenih treh v drugem izbornem krogu potegujeta še Eva Lorenčič iz Evropske centralne banke in nekdanji prvi mož Kada Tomaž Toplak. V prvem izbornem krogu je Pahor za guvernerja predlagal viceguvernerja Primoža Dolenca, ki ustanovo tudi začasno vodi, a v DZ-ju ni dobil dovolj podpore.

Pahor naj bi svojo odločitev, koga bo predlagal za guvernerja centralne banke, v DZ posredoval do konca tedna. S tem bi namreč DZ lahko o kandidatu odločal na decembrski seji. Pahor si tega želi zato, ker je BS brez guvernerja že od konca aprila.

G. K.