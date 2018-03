Po razpravah na odborih in v javnosti o stanju v Slovenski vojski tudi poslanci

Kakšno je stališče predsednika države?

5. marec 2018 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor bo na izredni seji razpravljal o stanju v Slovenski vojski, odločal pa bo tudi, ali naj mnenje o tem pridobijo tudi od predsednika države Boruta Pahorja, ki je vrhovni poveljnik obrambnih sil.

Izredna seja je sklicana na zahtevo SDS-a in NSi-ja, ki sta pripravila tudi priporočila vladi, in sicer, da se vojaki izvzamejo iz enotnega sistema plač javnega sektorja, da se jim zvišajo plače za 30 odstotkov, in priporočilo o reorganizaciji vojske, česar pa matični odbor DZ-ja ni potrdil.

Poslanci bodo najprej glasovali o tem, ali naj o stanju v vojski za mnenje povprašajo tudi predsednika države, in če bo večina predlog podprla, bodo sejo prekinili in nadaljevali v sredo. V primeru zavrnitve pa bodo opravili vsebinsko razpravo, ki pa bo brez sklepov. Za razpravo je predvidenih sedem ur.

Poslance Pahorjevo mnenje zanima

Vendar pa se pričakuje, da bodo poslanci podprli predlog za pridobitev Pahorjevega mnenja, saj so mu naklonjene tudi skupine koalicijskih poslancev.

Odbor priporočil predlagateljev seje ni podprl

SDS in NSI sta zahtevo za izredno sejo vložila po slabi oceni pripravljenosti bataljonske bojne skupine, ki je z mesta načelnika generalštaba odnesel Andreja Ostermana, nadomestil pa ga je Alan Geder. V priporočilih vladi poleg dviga plač vojakom in izzvzetje iz plačnega sistema predlagata, da bi Slovensko vojsk reorganizirali tako, da bi ohranili poklicno stalno sestavo in vzpostavili hibridno rezervno sestavo, ki bi bila sestavljena iz prostovoljne pogodbene rezerve in selektivne vojaške obveznosti.

Odbor DZ-ja za obrambo priporočil ni potrdil, na seji pa so govorili predvsem o kadrovski podhranjenosti Slovenske vojske, stanju opreme, višini plač in odgovornosti ter menjavi načelnika generalštaba.

Seja se bo začela ob 14. uri, v primeru prekinitve zaradi pridobitve mnenja predsednika države pa se bo nadaljevala v sredo, prav tako ob 14. uri.

A. K. K.