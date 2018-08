Po referendumu v Levici novo iskanje soglasja glede sodelovanja z manjšinsko vlado

Marjan Šarec si lahko obeta tudi podporo poslancev narodnih manjšin

10. avgust 2018 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniki peterice strank, ki oblikujejo koalicijo pod vodstvom predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca se bodo znova sestali z Levico in usklajevali protokol o sodelovanju Levice v manjšinski vladi. Ob izteku roka za vložitev kandidatur za mandatarja si edini kandidat Šarec poleg podpore peterice strank lahko obeta tudi podporo poslancev narodnih manjšin.

Poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so kandidaturo Šarca za predsednika vlade s 43 podpisi sicer vložili v sredo, ni pa pričakovati, da bi kandidaturo v drugem krogu iskanja mandatarja po junijskih volitvah danes vložil še kdo. Glasovanje o kandidatu za predsednika vlade v državnem zboru je predvideno prihodnji petek, za izvolitev potrebuje 46 glasov.

Poleg 43 glasov poslancev četverice si Marjan Šarec lahko obeta tudi podporo poslancev nadornih manjšin, poroča portal Siol.net. Tako sta se oba predstavnika manjšn že srečala s Šarcem, ki ga sicer ne želita biti odločilna v glasovanju, a obenem ne želita biti tudi ovira pri sestavljanju vlade in jo bosta zato zelo verjetno podprla. Po poročanju portala Siol.net naj bi Šarec predstavnikoma manjšin dejal, da išče še odločilni 46. glas, ki bi zadoščal za oblikovanje vlade brez Levice. Kot je znano manjšinski vladi niso naklonjeni v SAB.

O morebitni podpori Šarcu za mandatarja bo danes odločalo tudi predsedstvo SNS, a so mu glede na izjave predsednika SNS Zmaga Jelinčiča v stranki nenaklonjeni.

Neusklajene še ključne točke protokola

Članstvo Levice je sicer na internem referendumu izreklo podporo oceni sveta stranke, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali, zadovoljiva osnova za pripravo sporazuma o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado. S tem se je strinjalo skoraj 85 odstotkov članov, ki so oddali svoj glas na strankinem referendumu. A v stranki opozarjajo, da to še ne pomeni avtomatično podpore poslancev Levice Šarcu na glasovanju o mandatarju.

Za to se mora Levica s peterico strank še uskladiti v ključnih točkah protokola o sodelovanju in dobiti zagotovilo, da se koalicijski sporazum po glasovanju ne bo bistveno spreminjal. V minulih dneh so namreč opozarjali, da naj bi kazalo na izločevanje pozitivno socialno usmerjenih ukrepov po njihovi morebitni podpori Šarcu. Do teh izjav so se kritično odzvali v nekaterih strankah peterice, ki Levici očitajo nerazumnost njihove zahteve po soglasju vsakemu ministrskemu kandidatu.

V LMŠ pričakujejo, da se bodo predstavniki strank na današnjem srečanju uspeli uskladiti o protokolu sodelovanja in morda že danes zagrizli v kadrovski razrez vlade. Danes naj bi bilo jasno tudi, ali bo Levica podprla prvaka SD Dejana Židana za predsednika državnega zbora.

L. L.