Po Sloveniji poteka mednarodna vojaška vaja Jadranski udar

Potekala bo do petka

4. junij 2017 ob 17:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so pripravili dan odprtih vrat in slovesnost ob začetku mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2017. Vajo s približno 500 udeleženci iz 20 držav pripravljajo že šestič.

Vajo Jadranski udar organizira in vodi poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva. V njej sodeluje okoli 200 pripadnikov iz 19 držav zavezništva in Jordanije ter Makedonije kot opazovalke, Makedonija bo v času vaje sprejeta v zavezništvo, skupaj je v Cerkljah ob Krki okoli 500 udeležencev.

"Mi praktično preverjamo znanja, ki so jih posamezni usmerjevalci vaje Združeni ogenj, predvsem iz držav Nata, dosegli in jih vzdržujejo. Naša želja je in praktično vaja na neki način, ne bom rekel ekskluzivna, ampak združuje najboljše iz Natovih držav," je o namenu vaje povedal njen vodja, polkovnik Bojan Brecl.

Vaja bo potekala v šestih različnih krajih praktično po vsej državi, še pravi vodja vaje. "Posameznih lokacij mogoče - razen osrednjega vadbišča v Postojni - ne bi izpostavljal, zato ker tam poteka delovanje, kar mi pravimo v živo, se pravi z bombami, mitraljezi, tanke imamo tudi, vse skupaj."

Ob začetku vaje so na letališču v Cerkljah ob Krki pripravili dan odprtih vrat ob 15. maju, dnevu Slovenske vojske, ko so zaznamovali 26 let od dneva, ko so prvi naborniki začeli služiti vojaški rok v Sloveniji. Obiskovalcev se je trlo. Na ogled so bili oprema in oborožitev Slovenske vojske, predstavili so se gasilska zveza in Civilna zaščita Brežice.

Suzana Vahtarić, Radio Slovenija