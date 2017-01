Po štirih letih 2. januar spet dela prost dan

Letos le trije prosti dnevi padejo na nedeljo

2. januar 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci so konec decembra odločili, da bomo imeli za praznovanje novega leta znova dva prosta dneva, in tako je 2. januar po štirih letih znova dela prost dan.

Vrnitev 2. januarja na seznam prostih dni je predlagal koalicijski SMC. Kot so poudarili, želijo s tem v slovenski kulturni prostor vrniti več desetletij staro tradicijo praznovanja novega leta. V gospodarstvu bo to imelo neznaten učinek, v turizmu in gostinstvu pa bo učinek celo pozitiven, so ocenili.

2. januar je bil kot dela prost dan ukinjen leta 2012 v okviru varčevalnega zakona. Takrat so se ob podpori ukinjanju prostega 2. januarja sklicevali na statistične podatke, po katerih v povprečju vsak delovni dan poveča rast bruto domačega proizvoda za 0,1 odstotne točke oz. približno 35 milijonov evrov.

Slovenija ima skupaj z 2. januarjem 13 dela prostih dni, tako kot denimo Avstrija, Češka in Švedska. Letos bodo le trije prosti dnevi padli na nedeljo, in sicer je bil to 1. januar, sledita še velikonočna nedelja 16. aprila in dan državnosti 25. junija. In na katere dneve bodo ostali prosti dnevi? 8. februar je letos sreda, 27. april četrtek, 1. in 2. maj ponedeljek in torek, 15. avgust torek, 31. oktober torek, 1. november sreda, božič bo v ponedeljek ter dan samostojnosti in enotnosti v torek.

K. T.