Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Nekaj napadalcev v seriji terorističnih napadov je prišlo v migrantskem valu čez Slovenijo, je sporočil Grims. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. VIDEO Po terorističnih napadih... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po terorističnih napadih SDS poziva k okrepitvi varnosti in meja

Poziv k upoštevanju priporočil SDS-a

22. avgust 2017 ob 13:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SDS je v luči nedavnih terorističnih napadov vlado ponovno pozval, naj ustrezno ukrepa ter zavaruje meje in varnost državljanov. Terorizem je tema, ki mora resnično skrbeti vse, ki jim je do spoštovanja človekovih pravic, življenja in integritete, sporočajo.

Treba je odločno in pravočasno ukrepati ter brez izjem zaščititi državljane, meje pa zapreti za ilegalne migrante, je na medijski konferenci dejal poslanec SDS-a Branko Grims. "Radikalnemu islamu moramo pokazati vrata in ga kot rakavo tkivo izrezati, drugače miru in varnosti ne bo več," je dejal. Med drugim v SDS-u tako predlagajo panelno ograjo na meji in njeno varovanje, s čimer bi po njihovem mnenju Slovenija dala jasen signal, da varuje svoje meje.

Odziv na teroristične napade, ki so v minulih dneh pretresli nekatera evropska mesta, je Grims označil kot "sorazmerno medel". Po njegovem mnenju se ljudje ne zavedajo, kaj se dogaja, za kar so krivi tudi mediji s selektivnim poročanjem. Krivdo je pripisal politikom, "ki so protizakonito odprli meje. Ti bi morali kazensko odgovarjati." Pri tem je še opomnil, da je nekaj napadalcev v Evropo prišlo z migrantskim tokom, ki je šel čez Slovenijo.

Evropa mora začeti brezpogojno in z vsemi razpoložljivimi demokratičnimi sredstvi ščititi svoje vrednote pred organiziranim terorizmom radikalnega islama. Napovedal je, da bo vse huje, "veliki dogodki" pa se bodo najbrž zgodili po nemških volitvah. Prav tako se je vprašal, ali mora priti v Sloveniji do najhujših posledic, da bodo pristojni začeli ukrepati.

Al. Ma.