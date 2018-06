Po volitvah: Kaj bo z nekoč mogočnim SLS-om in ali bo Tonin obstal?

Volitve odnesle vrhove več strank

5. junij 2018 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi volilnega izida se dogajajo spremembe v številnih strankah, parlamentarnih in tistih zunaj. Vprašanje je, kaj bo z SLS-om po slabem izidu in z vodstvom NSi-ja po izboljšanju, saj je Tonin ponudil odstop.



Izvršilni odbor NSi-ja bo na tokratni seji analiziral strankin izid na nedeljskih volitvah in se predvidoma opredelil do ponujenega odstopa predsednika stranke Mateja Tonina. Opredelitev bo vplivala na svet stranke, ta bo namreč sprejel dokončno odločitev o odstopu. Pod Toninovim vodstvom stranka ni dosegla zastavljenega cilja 10 odstotkov glasov na parlamentarnih volitvah. Je pa obenem izid s prejšnjih volitev izboljšala za 40 odstotkov, ohranila vse poslance in dodala dva.

V prvem odzivu v nedeljo je Tonin ocenil, da je menjava vodstva stranke pripomogla k izidu. Opozoril je, da so januarja javnomnenjske ankete NSi-ju namenjale pet poslanskih mandatov, trend pa je vendarle narasel in bodo v novem sklicu parlamenta imeli dva poslanca več.

Stranka je največji uspeh doslej dosegla leta 2004, ko je z 9,09-odstotno podporo zasedla devet sedežev v parlamentu. Že na naslednjih volitvah leta 2008 je zaradi prenizke podpore (3,4 odstotka) ostala pod parlamentarnim pragom, a se ji je leta 2011 s 4,88-odstotno podporo in štirimi poslanci uspelo vrniti v parlament. Na predčasnih volitvah leta 2014 je s 5,6-odstotno podporo za en poslanski mandat izboljšala rezultat prejšnjih volitev.

Spremembe v nekaterih drugih strankah

Nepreklicno je odstopil predsednik ReSET-a Martin Ivec. Stranka je na volitvah zbrala 3.600 oziroma 0,41 odstotka glasov. Po besedah Ivca je "dolžnost politikov, da prevzamejo odgovornost v primeru slabega izida ali slabega vodenja države in prepustijo vodenje tistim, ki znajo bolje". Nad izidom je zelo razočaran.

Spremembe so mogoče tudi v vodstvu Stranke slovenskega naroda (SSN), ki je na volitvah po doslej preštetih glasovnicah prepričala 1.170 oziroma 0,13 odstotka volivcev. "V resnično demokratičnih okoljih nikoli ne gojimo kulta osebnosti, ampak raje stremimo k dobrobiti skupnosti," je pojasnil predsednik stranke Miha Majc.

Obenem je prepričan, da je prihodnost Slovenije odvisna od njih. "Naš čas šele prihaja. Slovenci bodo prej ali slej spoznali, da je SSN to, kar bo Slovenijo ohranilo pri življenju, torej pred ekonomskim in družbenim propadom," je pojasnil in opozoril na po njegovem prepričanju neregularne volitve. Med drugim je omenil kratke roke za volilna opravila, medijsko blokado in minimalna sredstva za volilno kampanjo. "Kakšni domoljubi bi bili v SSN-ju, če bi nas neuspeh na volitvah, ki objektivno ni povsem odvisen od našega dela, prestrašil ali demotiviral," pa je odvrnil glede prihodnjega delovanja.

Kaj bo z nekoč mogočnim SLS-om?

Predsednik SLS-a Marko Zidanšek pa je s položaja odstopil, ker mu stranke ni uspelo pripeljati v DZ, kar si je zastavil kot cilj ob prevzemu vodstva stranke pred tremi leti in pol. SLS je ostal pod parlamentarnim pragom z 2,63 odstotka prejetih glasov. Evropski poslanec iz vrst SLS-a Franc Bogovič, ki je od marca 2013 do decembra 2014 stranko tudi vodil, je v odzivu za Slovensko tiskovno agencijo poudaril, da bo SLS moral "temeljito razmisliti o bodočem profilu stranke in hkrati o morebitnih bodočih povezavah ter sodelovanju s sorodnimi strankami".

Po njegovih napovedih je pred SLS-om kongres in na njem izbira novega ambicioznega vodstva, ki se bo skupaj z organi stranke odločilo, po kateri poti se bo SLS vrnil v DZ. "Tudi slab rezultat po drugi strani vseeno pokaže, da je SLS trdoživ, četudi ni v parlamentu," je optimističen Bogovič. Želi si, da se SLS zdaj posveti lokalnim volitvam, "da ostane še naprej trden gradnik slovenske lokalne samouprave".

Odmik od kmetijstva k migracijam se ni obrestoval

"Očitno se je stranka v kampanji z osredotočanjem na varnostne teme in migracije tudi malo oddaljila od naših standardnih tem, kot so kmetijstvo, lokalna samouprava in črpanje EU-sredstev. Pri varnostnih temah pa glasov ni pridobil SLS, temveč sta jih SDS in SNS," je ocenil Bogovič. Po njegovih besedah se je znova pokazalo, da se strankin "teren slabše aktivira na državnozborskih volitvah kot pa na lokalnih".

Podpredsednik SLS-a Primož Jelševar pa je ocenil, da je slab izid na nedeljskih volitvah posledica notranjih trenj, ki so stranki predolgo jemala energijo: "To se je odrazilo v slabih volilnih napovedih, te pa so naše volivce zadržale doma." Enako optimistično kot Bogovič je izrazil prepričanje, da bo SLS preživel neuspeh in se bo v prihodnje okrepil.

Z mislimi na lokalne volitve

"Bili smo gospodarni in kljub neuspehu je stranka v bistveno boljši finančni kondiciji, kot smo jo dobili, in je tako pripravljena na lokalne volitve, kjer smo tradicionalno močni," je pojasnil Jelševar. Dodal je, da si za novega predsednika SLS-a želi "nekoga, ki bo imel veliko spretnosti in energije ter močno notranjo podporo v stranki".

Staričeva: Če ne bo županov, bo konec

Med poznavalci slovenske politike je zaslediti različne razlage posledic volilnega neuspeha SLS-a. "Če stranka ne bo zelo uspešna novembra na lokalnih volitvah, potem bi to lahko bil začetek njenega konca," je v izjavi za Slovensko tiskovno agencijo opozorila urednica na Radiu Slovenija Tanja Starič. Po njenem mnenju SLS nujno potrebuje dovolj karizmatičnega predsednika, ki bo stranko na lokalnih volitvah "obdržal nad vodo".

Staričeva je dejala, da je SLS zagotovo stranka z močnim terenom: "Prisotna je na podeželju, nekoč je bila tudi vladna stranka, ima številne župane. Spomnimo se t. i. štajerske transverzale, ko so pravzaprav vsi župani od Maribora do Krškega bili iz SLS-a." Kot pomemben element strankine trdoživosti je omenila tudi dolgo tradicijo stranke.

Čakš: Smiselna bi bila priključitev sorodnim

Urednik portala Domovina Rok Čakš pa je opozoril, da je SLS zapravil priložnost za politično vrnitev in se je s tem njegova vloga v slovenskem političnem prostoru izpela. "Najbolj smiselna bi bila priključitev kateri od sorodnih strank, denimo NSi, ki bi krščansko-demokratsko opcijo okrepila v smislu terenske in županske mreže," je še komentiral.

Al. Ma.