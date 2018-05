Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 68 glasov Ocenite to novico! Na ponovljenem referendumu je glasovalo še manj volivcev kot prvič. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Vili Kovačič je napovedal novo pritožbo. Foto: MMC RTV SLO Naslednja poteza je logična, tako kot prvič, je to pritožba na referendumski izid. Veljavnost zakona se bo potegnila globoko v junij. Vili Kovačič se namerava ponovno pritožiti na referendumski rezultat. Vili Kovačič pravi, da ni razočaran zaradi razpleta referenduma. Foto: Televizija Slovenija Dejstvo je, da je bilo glede na zahtevo Vrhovnega sodišča treba izpeljati še en referendum, žal mi je da je do tega prišlo, pa vendar, zdaj smo dobili zeleno luč za to, da se bo po tem zakonu in po tej projekciji drugi tir gradil. Meni je zelo žal, da je gospod Vili Kovačič s podporo gospoda Janše in njegove stranke vzel državo za talko in smo pravzaprav v taki hudi zamudi, saj bi lahko začeli graditi že lansko leto. Miro Cerar o rezultatu ponovljenega referenduma. Sorodne novice Leben: Vsa nagajanja glede drugega tira škodujejo Sloveniji in Luki Koper Kovačič pred volilnim molkom: Če bo treba, bom razveljavil tudi drugi referendum

Pobudnikom referenduma drugič ni uspelo, Kovačič že napovedal pritožbo na izid

Izjemno nizka volilna udeležba

13. maj 2018 ob 19:11,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 21:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Pobudnikom referenduma o zakonu o drugem tiru železniške povezave med Divačo in Koprom tudi na ponovljenem referendumu ni uspelo. Tokrat je bila volilna udeležba še nižja kot na prvem referendumu.

Tokratna volilna udeležba na referendumu je bila med najnižjimi v zgodovini samostojne Slovenije. Zadnji uradni podatek o volilni udeležbi, ki ga je objavila Državna volilna komisija, velja za čas do 16. ure. Do takrat je na referendumu svoj glas oddalo nekaj manj kot 183.000 volivcev oz. 10,67 odstotka. Na prejšnjem referendumu je do 16. ure glasovalo 245.000 volivcev ali 14,3 odstotka vseh volilnih upravičencev. Neuradno pa je bila končna referendumska udeležba nekaj manj kot 15 odstotkov, kar je več kot 5 odstotkov manj kot na prejšnjem referendumu (20,55 odstotka).

Večina glasov proti

Po preštetih 99,95 odstotka glasovnic je za zakon glasovalo 49,9 odstotka volivcev. Zakonu o drugem tiru so najbolj nasprotovali v volilni enoti Kranj (za je glasovalo 41,88 odstotka volivcev), največjo podporo pa je dobil v volilni enoti Ptuj (56,44 odstotkov).

Petina bi morala glasovati proti

Da bi zakon padel in bi torej pobudniki referenduma, ki mu nasprotujejo, uspeli, bi morala najmanj petina volilnih upravičencev, torej približno 342.000 volivcev, glasovati proti.



Volivci si tega referenduma niso želeli

Minister za infrastrukturo, ki objavlja tekoče posle, Peter Gašperšič je za Televizijo Slovenijo glede na udeležbo do 16. ure dejal: "Meni je zelo žal, da je sploh prišlo do tega drugega referendumskega glasovanja, ki si ga volivci pravzaprav niti niso želeli, saj je bilo vse že povedano na prvem glasovanju. Žal izgubljamo s tem prepotreben čas, ki bi ga lahko že koristno porabili za to, da bi projekt že potekal in na ta način tudi prinašal koristi."

Na vprašanje, ali pričakuje novo izpodbijanje referenduma Vilija Kovačiča, pa je Gašperšič odgovoril, da upa, da je to glasovanje zadnji korak na poti do uveljavitve zakona: "Vemo, da sledi še razglasitev uradnih izidov Državne volilne komisije. Če bodo tukaj kakršne koli pritožbe, računamo na to, da ne bodo imele več neke osnove, da bi jim bilo ugodeno." Gašperšič je še dodal, da pričakuje, da se bo zadeva odslej hitro odvijala naprej: "Da se bo državni zbor seznanil z izidom referenduma in da bo potem odprta pot za uveljavitev zakona, to namreč potrebujemo za to, da se projekt res začne."

Kovačič se bo pritožil na referendumski izid

"Nisem razočaran. Čutim, kakšno je stanje demokracije, in vsi napori vladajočih so se usmerili v to, da se udeležba zmanjša. Referendumi so izgubili kredibilnost že pred desetletjem, ko se referenduma o delu trgovin ni spoštovalo, tudi ne o otrocih in zakonski zvezi. Referendumi izgubljajo svojo kredibilnost zaradi nekredibilne politike. Ta trend se nadaljuje. Hotel sem ga ustaviti in organizirati pošten referendum, vendar tudi ta ni bil," je po zaprtju volišč za TV Slovenija povedal Vili Kovačič.

"Naslednja poteza je logična, tako kot prvič, je to pritožba na referendumski izid. Veljavnost zakona se bo potegnila globoko v junij," je za STA svojo naslednjo potezo napovedal Kovačič in dodal, da se bo izvajanjem zakona ukvarjala nova vlada in parlamenta. "Ta vlada in parlament cilja nista dosegla in to je bil moj cilj. S tega stališča sem dosegel cilj. Glede demokracije še mnogo manjka, to delo nas še čaka," je še pojasnil pobudnik referenduma.

Cerar: Kovačič in SDS državo vzela za talko

Miro Cerar se je najprej zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so šli na volišča: "Dejstvo je, da je bilo glede na zahtevo Vrhovnega sodišča treba izpeljati še en referendum, žal mi je da je do tega prišlo, pa vendar, zdaj smo dobili zeleno luč za to, da se bo po tem zakonu in po tej projekciji drugi tir gradil," je dejal Cerar in dodal: "Meni je zelo žal, da je gospod Vili Kovačič s podporo gospoda Janše in njegove stranke vzel državo za talko in smo pravzaprav v taki hudi zamudi, saj bi lahko začeli graditi že lansko leto." Cerar je pri tem omenil, da je bilo metanje polen pod noge očitno, a da namerava zdaj gledati naprej v prihodnost in si želi, da bi čimprej začeli z deli.

Glede usode projekta v novi vladi je Cerar dejal, da je projekt dobil že prvič podporo na referendumu, da je dober in optimalen: "Že tako zamujamo zaradi nagajanja in zdaj je treba enostavno nehati s temi podtikanji, treba je projekt speljati za Slovenijo, za našo prihodnost."

Cerar je še poudaril, da ni prihodnost le v železnicah, gospodarstvu in Luki Koper, temveč tudi v delovnih mestih in varstvu okolja in dejal, da je drugi tir: "naš testni kamen, ali želimo naprej". SMC projekt tako močno zagovarja, ker si želi: "Da se gospodarstvo razvija, da je naša država pomembna na transportnem zemljevidu, da se s tem zakonom o drugem tiru zavaruje naše zeleno okolje in da gre več tovora po železnicah," je za Televizijo Slovenija povedal Cerar in zaključil, da je vesel, da so to spoznali tudi ljudje.

Cerar bi že začel pripravljalna dela

Kljub skorajšnjemu izteku mandata vladna ekipa Mira Cerarja glede na izid referenduma načrtuje troje: v Bruslju odmrzniti 109 milijonov evrov evropskega denarja, že pred parlamentarnimi volitvami začeti pripravljalna dela, saj naj bi CPG kolektor le še čakal na klic za začetek pripravljalnih del, in gradbeno dovoljenje dopolniti tako, da bo omogočalo gradnjo dvotirne železnice, je za Televizijo Slovenije dejala novinarka Elen Batista Štader.

Leben bo obvestil Bruselj in Madžare

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben rezultat današnjega referenduma o zakonu o drugem tiru razume kot zeleno luč, da lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, s projektom nadaljuje. "Že danes zvečer bomo predlagali komisiji, da bi se v tem tednu dobili, naš predlog bo v sredo," je o nadaljevanju pogajanj z Brusljem povedal Leben.

"Naredili bomo vse, da se ta sredstva odmrznejo, da bo vsaka prihodnja vlada lahko odgovorno peljala projekt naprej z vsemi razpoložljivimi finančnimi viri," je še poudaril ter dodal, da želi nadaljevati pogovore z Madžarsko: "Glede na današnji rezultat bom zjutraj obvestil sodelavca na madžarski strani, kakšna je situacija v Sloveniji. Skušali bomo že jutri, če ne pa tekom tedna, najti prvi datum, ko bi se lahko dobili pogajalski strani."

Odhajajoča vlada bo ob tem skušala čim prej pripraviti vse za začetek pripravljalnih del za drugi tir. "Naredili bomo vse, da se bodo pripravljalna dela lahko začela do volitev," je še napovedal.

Kaj določa zakon?

Zakon, ki ga je državni zbor sprejel 8. maja, ureja način izvedbe investicije, gradnjo in upravljanje drugega železniškega tira Divača-Koper, ne govori o ceni drugega tira, pač pa določa financiranje, odplačevanje in določa podjetje, ki bo imelo 45 let koncesijo za upravljanje in v katerega lahko kapitalske vložke v manjšem deležu kot Slovenija vplačajo tudi zaledne države. Poleg tega je četrtina sredstev načrtovana iz evropskih razpisov, tretjino pa bi predstavljala posojila Evropske investicijske banke in SID banke.

