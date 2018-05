Pobudnikom referenduma o zakonu o drugem tiru tudi drugič ni uspelo

Pobudnikom referenduma o zakonu o drugem tiru železniške povezave med Divačo in Koprom, tudi na ponovljenem referendumu, kot kaže, ni uspelo. Tokrat je bila volilna udeležba še nižja kot na prvotnemu referendumu.

Tokratna volilna udeležba na referendumu je bila med najnižjimi v zgodovini samostojne Slovenije. Zadnji uradni podatek o volilni udeležbi, ki ga je objavila Državna volilna komisija, velja za čas do 16. ure. Do takrat je na referendumu svoj glas oddalo nekaj manj kot 183.000 volivcev oz. 10,67 odstotka. Na prejšnjem referendumu je do 16. ure glasovalo 245.000 volivcev ali 14,3 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Po preštetih 54,23 odstotka glasovnic, je za zakon je glasovalo 51,25 odstotka volivcev.

Petina bi morala glasovati proti

Da bi zakon padel in bi torej pobudniki referenduma, ki mu nasprotujejo, uspeli, bi morala najmanj petina volilnih upravičencev, torej približno 342.000 volivcev, glasovati proti.

Volivci si tega referenduma niso želeli

Minister za infrastrukturo, ki objavlja tekoče posle, Peter Gašperšič je za Televizijo Slovenijo glede na udeležbo do 16. ure dejal: "Meni je zelo žal, da je sploh prišlo do tega drugega referendumskega glasovanja, ki si ga volivci pravzaprav niti niso želeli, saj je bilo vse že povedano na prvem glasovanju. Žal izgubljamo s tem prepotreben čas, ki bi ga lahko že koristno porabili za to, da bi projekt že tekel in na ta način tudi prinašal koristi."

Na vprašanje, ali pričakuje novo spodbijanje referenduma s strani Vilija Kovačiča pa je Gašperšič odgovoril, da upa, da je to glasovanje zadnji korak na poti do uveljavitve zakona: "Vemo da sledi še razglasitev uradnih rezultatov s strani državne volilne komisije, v kolikor bo prišlo tukaj do kakršnih koli pritožb, računamo na to, da ne bodo imele več neke osnove, da bi jim bilo ugodeno". Gašperšič je še dodal, da pričakuje, da se bo zadeva odslej hitro odvijala naprej: "Da se bo državni zbor seznanil z rezultatom referenduma in da bo potem odprta pot za uveljavitev zakona, to namreč potrebujemo za to, da s projektom res začnemo delati."

Kovačič še ne ve, ali se bo pritožil

"Ni sem razočaran. Čutim kakšno je stanje demokracije in vsi napori vladajočih so bili usmerili v to, da se udeležba zmanjša. Referendumi so izgubili na kredibilnosti že desetletje nazaj, ko se referenduma o delu trgovin ni spoštovalo, tudi ne o otrocih in zakonski zvezi. Referendumi izgubljajo na svoji kredibilnosti zaradi nekredibilne politike, Ta trend se nadaljuje. Hotel sem ga ustaviti in organizirati pošten referendum, vendar tudi ta ni bil," je po zaprtju volišč za TV Slovenija povedal Vili Kovačič.

Glede nove pritožbe na razplet referenduma pa je pojasnil, da se "razmere od prvega do ponovljenega referenduma niso izboljšale, kvečjemu so se poslabšale, kar se neenakosti tiče. Moram viditi, kakšno je razmerje za ali proti," je dejal glede svoje odločitve o pritožbi.

Cerar bi že začel s pripravljalnimi deli

Kljub skorajšnjemu izteku mandata vladna ekipa Mira Cerarja glede na izid referenduma načrtuje troje: V Bruslju odmrzniti 109 milijonov evrov evropskega denarja, že pred parlamentarnimi volitvami začeti s pripravljalnimi deli, saj naj bi CPG kolektor le še čakal na klic za začetek pripravljalnih del, in gradbeno dovoljenje dopolniti tako, da bo omogočalo izgradnjo dvotirne železnice, je za Televizijo Slovenije dejala novinarka Elen Batista Štader.

Kaj določa zakon?

Zakon, ki ga je državni zbor sprejel 8. maja, ureja način izvedbe investicije, gradnjo in upravljanje drugega železniškega tira Divača-Koper, ne govori o ceni drugega tira, pač pa določa financiranje, odplačevanje in določa podjetje, ki bo imelo 45 let koncesijo za upravljanje in v katerega lahko kapitalske vložke v manjšem deležu kot Slovenija vplačajo tudi zaledne države. Poleg tega je četrtina sredstev načrtovana iz evropskih razpisov, tretjino pa bi predstavljala posojila Evropske investicijske banke in SID banke.

