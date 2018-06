Podržaj odgovarja pravosodnim policistom: Ne nameravam odstopiti

Razmere se po njegovem mnenju izboljšujejo

14. junij 2018 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalni direktor Uprave RS-ja za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj se zaveda, da so težave v zaporih zelo resne, a krivde za nastale razmere ne namerava prevzeti, saj se mu zdi, da so za kadrovsko podhranjenost krive pretekle vlade.

Pravosodni policisti ljubljanskega zapora na Povšetovi že dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere, ki jih je povzročilo predvsem kadrovsko pomanjkanje. Predstavnik sindikata delavcev v pravosodju (SDP) Marcel More je povedal, da so razmere trenutno tako slabe, da so med drugim zahtevali Podržajev odstop.

Na očitke SDP-ja se je odzval Podržaj, ki je med drugim povedal, da se zaveda, da je stanje v zaporskem sistemu glede kadrov problematično in dodal, da so "tudi javno poudarjali potrebo po dodatnih pravosodnih policistih in strokovnem osebju".

Prst je uperil v pretekle vlade

Ob tem je spomnil, da je "vlada med letoma 2004 in 2008 sicer večkrat sprejemala sklepe, s katerimi je povečevala kadrovski načrt ministrstva za pravosodje, vendar pa te kvote niso prišle v zaporski sistem, temveč so se izgubile nekje znotraj pravosodja". Za kadrovsko podhranjenost so po njegovem mnenju krive odločitve vlad iz preteklih mandatov. V mandatu zdajšnje vlade so se stvari po njegovih besedah premaknile v pravo smer, vendar napredek ne more priti čez noč.

Zaradi teh razlogov je zavrnil zahtevo sindikata po odstopu in menjavi vodstva ljubljanskih zaporov. Prav tako je zavrnil navedbe sindikata, da v zaporih vladajo katastrofalne razmere, se pa strinja, da jih močno bremeni kadrovsko pomanjkanje.

Na dolgi rok bo pravosodnih policistov več

"V Ljubljani je na Povšetovi 83 pravosodnih policistov, in ne 75, kot navajajo v sindikatu," je poudaril. Dodal je, da jih je danes 15 odsotnih zaradi bolniške, 17 zaradi koriščenja dopustov. "Nikomur ne bo propadel niti dan lanskega dopusta, je pa res, da jih je zato na delu manj," je dejal. Ob tem je spomnil, da so s spremenjeno zakonodajo pravosodni policisti letos dobili dva dodatna dneva letnega dopusta. Res pa je, da ljubljanski zapor izstopa zaradi bolniških odsotnosti.

Število pravosodnih policistov se bo sčasoma še povečalo, Ljubljana naj bi v daljšem časovnem obdobju dobila 15 dodatnih pravosodnih policistov. Za popolnoma normalno delovanje sistema, v katerem bi bile nadure le izjema, bi v celotni Sloveniji po njegovih besedah potrebovali okrog 100 novih pravosodnih policistov.

Veliko število nadur

Pravosodni policisti imajo v zaporih bistveno več nadur, kot bi si želel Podržaj, vendar pa zakonodaja dopušča, da se v enem letu zaradi potreb dela lahko opravi do 170 nadur, s posebno izjavo pa tudi več.

Ob tem je spomnil, da so razmere v slovenskih zaporih precej boljše kot v nekaterih "razvitejših državah", kjer je neprimerno več napadov na pravosodne policiste, uporov in incidentov.

