Dovolj sindikalnih podpisov za višje plače gasilcev, pogajanja se bodo nadaljevala

Priprave sindikatov javnega sektorja na stavko

1. december 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki za en plačni razred izboljšuje uvrstitev delovnega mesta vodje gasilske izmene I, je podpisalo 23 sindikatov, kar je dovolj za njegovo uveljavitev.

Delovno mesto vodje gasilske izmene I, ki je z aneksom uvrščeno v 33. plačni razred, je eno od orientacijskih delovnih mest za področje gasilske dejavnosti, katerih uvrstitev določa krovna kolektivna pogodba za javni sektor. To pa pomeni, da je za vsako spremembo potrebno soglasje vsaj polovice od 42 sindikatov javnega sektorja.

Aneks je podpisalo 23 sindikatov, še nekaj pa jih je najavljenih, je v izjavi za medije po podpisu pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki pričakuje, da bo podpisov 25. Z uveljavitvijo aneksa bo omogočeno nadaljevanje pogajanj o odpravi anomalij pri delovnih mestih gasilcev v kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Vlada in sindikati so sicer že poleti podpisali anekse h kolektivnim pogodbam po dejavnostih, s katerimi odpravljajo anomalije oziroma popravljajo uvrstitve v plačne razrede za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe.

Med podpisniki pa ni bilo Sindikata poklicnega gasilstva, ker so menili, da ponudba vlade dejansko ne odpravlja anomalij pri vrednotenju delovnih mest gasilcev. Gasilci so pred vladnim poslopjem v začetku oktobra celo pripravili protestni shod.

Priprave sindikatov javnega sektorja na stavko

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, se pripravlja na skupno stavko. Odločitev o stavki bodo sprejeli v prvih dneh prihodnjega tedna, je povedal Počivavšek in pojasnil, da vlada ni prisluhnila njihovi zahtevi, da bi se vse plačne anomalije v pogajanjih odpravljale naenkrat.

"Vladi smo napovedali, da bomo začeli stopnjevanje stavkovnih aktivnosti, če ne bo prisluhnila našim zahtevam po tem, da se anomalije odpravljajo naenkrat. Nekateri sindikati so priprave na to že začeli, odločitev pa bomo sprejeli v prvih dneh prihodnjega tedna," je dejal Počivavšek, ki o načinu stavke še ni želel govoriti.

Iz Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), ki je del Počivavškove pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, so že dopoldne sporočili, da so se predsedstvo sindikata in predsedstva njihovih sindikatov univerz z današnjim dnem preoblikovala v stavkovne odbore, ki se pridružujejo koordinaciji stavkovnih odborov omenjene pogajalske skupine.

Pogajalska skupina, ki ji pripada VSS in jo vodi Jakob Počivavšek, se po navedbah VSS "zavzema za ohranitev razmerij med poklicnimi skupinami in za enotno nastopanje sindikatov". "Zvišanja plač morajo biti enotna glede na delovno mesto in naziv, v primeru visokošolskega učitelja in sodelavca za štiri plačne razrede, kar je celo pod povprečjem zvišanja zdravniških plač od 1. oktobra letos," so navedli.

G. C.