Pogovori o meji. "S Hrvaško ni mogoče voditi tihe diplomacije"

Cerar: S Hrvaško ni bilo nobenega dogovora na nobeni ravni

17. januar 2018 ob 11:40

Ljubljana/Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Minister Karl Erjavec potrjuje, da so s Hrvaško vodili tiho diplomacijo o rešitvi nesoglasih glede arbitražne razsodbe, a da je Hrvaška "na vsak način je želela uveljaviti svoje stališče." Premier Cerar pa, da s Hrvaško ni bilo nobenega dogovora.

Hrvaški Večernji list poroča, da naj bi se Slovenija in Hrvaška že dogovorili za podpis protokola za reševanje spora o meji, vendar da si je slovenski premier Miro Cerar na dan obiska v Zagrebu premislil in ni sprejel ponujenega dogovora, ki mu ga je ponudil hrvaški premier Andrej Plenković.

S tem "protokolom o meji" bi določili mejo na kopnem in morju, režim plovbe v hrvaškem morju in demarkacijo meje. Večernji list navaja tudi podrobnosti iz predloga, in sicer da naj bi se obe strani dogovorili za mejo, ki bi bila drugačna kot v arbitražni razsodbi, tako na morju kot na kopnem. "Z manjšimi spremembami in popravljanjem mejne črte, za kar je potrebna tudi politična volja, bi bilo mogoče doseči to, da bi obe državi lahko rekli, da sta pridobili," so zapisali v časniku. Določili bi tudi bolj liberalen režim plovbe čez hrvaško teritorialno morje in komisijo za demarkacijo oz. obeležitev meje na kopnem.

"Slovenija se je - čeprav je med pogovori okvir ocenila za zelo dobrega, četudi ga formalno ni sprejela - v zadnjem trenutku umaknila," še piše Večernji list in dodaja, da je do umika prišlo po srečanju Cerarja s slovenskimi političnimi partnerji, ki so mu dejali, naj ne podpisuje ničesar.

Seznanili bomo Evropsko komisijo

V slovenski vladi so te navedbe že zavrnili in poudarili, da je bilo vedno govora le o implementaciji arbitražne razsodbe. "Tiha diplomacija se je dogajala, vendar, kot sem večkrat povedal, za tiho diplomacijo potrebuješ tudi verodostojnega in kredibilnega partnerja, zato sem bil ves čas na stališču, da s Hrvaško ni mogoče voditi tihe diplomacije in to se je tudi pokazalo v tem konkretnem primeru. Mi bomo o tem, da so to objavili, seznanili tudi Evropsko komisijo," je o tem povedal zunanji minister Karl Erjavec.

Sam uradno ni bil seznanjen z vsebino teh pogovorov, je pa vedel, da potekajo. "Na vsak način je želela uveljaviti svoje stališče, da bi se v okviru nekega protokola dogovarjali, kako teče meja med Slovenijo in Hrvaško," je še dodal in spomnil, da se je že pred obiskom Cerarja v Zagrebu zavzel za to, da premier ne bi podpisoval ničesar.

Predsednik slovenske vlade Miro Cerar pa zatrjuje, da se Hrvaško ni bilo nobenega dogovora na nobeni ravni.

