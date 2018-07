Pogovori šesterice strank se nadaljujejo, kadrovska vprašanja še ne bodo prišla na vrsto

Si bo nova koalicija zadala naloge le za prvi dve leti?

4. julij 2018 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniki šestih strank bodo nadaljevali pogajanja. Kot je znano, so se v torek posvetili pričakovanjem NSi-ja, tokrat pa bodo na vrsti druge stranke.

Vsebinska usklajevanja med LMŠ-jem, SD-jem, SMC-jem, NSi-jem, SAB-om in DeSUS-om tečejo že od petka, torkova pogajanja pa je šesterica predsednikov označila za korak naprej. Omenja se možnost, da bi si nova koalicija sprva zadala naloge le za prvi dve leti.

Kot je znano, naj bi bilo med strankami sicer nekaj programskih razlik, predvsem na področju zdravstva, sodstva in gospodarstva, še težje pa naj bi bilo uskladiti poglede na davčno ureditev. Šarec o vsebinskih razhajanjih po torkovem srečanju ni želel govoriti, saj da pogovorov še niso končali.

Razdelitev resorjev jih še čaka

Pojasnil je, da bodo resorji znotraj vlade ostali, kot so zdaj, dodali bodo le ministrstvo za digitalno družbo. Obenem v vseh strankah zatrjujejo, da se razdelitve resorjev in kadrovskih vprašanj še niso lotili.

Medtem ko so v nekaterih strankah precej optimistični in verjamejo, da bodo lahko na posvetu poslanskih skupin pri predsedniku republike Borutu Pahorju v petek sporočili, da imajo zadostno podporo v DZ-ju, Šarec poudarja, da bo zaveza o koaliciji dana, ko bodo šteli glasovnice in jih bo 46 ali več.

Sa. J.