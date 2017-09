Pohod ob rapalski meji v čast prazniku Primorske

70 let izbrisa rapalske meje

17. september 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob 70. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini različna društva pripravljajo jubilejne pohode z več koncev obeh strani nekdanje meje.

Pohodniki se bodo na pot podali iz Žirov, Idrije, Spodnje Idrije, Sovodnja in Ledin, vsi z istim ciljem, da se srečajo na nekdanji italijansko-jugoslovanski rapalski meji pred planinsko kočo Planinskega društva Žiri na Mrzlik na Mrzlem vrhu, v bližini glavnega mejnika številka 38.

Tam so ob 12. uri pripravili slovesnost s kulturnim programom, ki ga bodo oblikovali Moški pevski zbor Alpina, Pihalni orkester Alpina ter dramski igralci in pevke Grabljice. Slavnostni govornik je bil Uroš Lipušček. Sledilo je družabno srečanje vseh pohodnikov in obiskovalcev prireditve.

Uroš Lipušček:

Spomini na rapalsko mejo



Na letošnji slovesnosti se bodo spomnili pomembnih obletnic - 70. obletnice od izbrisa rapalske meje. V spomin na ta dan zaznamuje Slovenija 15. september z državnim praznikom - dnem priključitve Primorske k matični domovini. Obenem se bodo spomnili tudi na 70. rojstni dan Nove Gorice.

Na prireditev na Mrzlem vrhu je mogoče priti tudi z avtomobilom. Na Mrzlem vrhu potekajo srečanja že od leta 2004. Pohodov se vsako leto udeleži od 120 do 300 pohodnikov in poteka ob vsakem vremenu, je v imenu organizatorjev povedal Rok Klemenčič.

Razdelila slovenski narod

Rapalska meja je bila meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (pozneje Kraljevino Jugoslavijo), določena leta 1920 v italijanskem mestu Rapallo. Meja, ki je ni več, je tudi pomnik samovoljnega kupčevanja velikih svetovnih sil in njihovega kosanja malih narodov. Zasekala je med Slovence in jih razdelila ravno v času, ko so postajale ideje o naši samostojnosti skorajda uresničljive.

S tem je Italiji pripadla tretjina slovenskega etničnega ozemlja z več kot 300.000 Slovenci. V zameno pa sta Kraljevina Italija in svet priznali Kraljevino SHS. Na priključenem ozemlju so takoj začela narodno prevzgojo v "višjo" italijansko kulturo, kar se je še stopnjevalo s prevzemom oblasti fašistov leta 1922.

Nov zemljevid Evrope, po drugi svetovni vojni se je urejeval na pariški mirovni konferenci z začetkom 29. avgusta 1946, na kateri je sodelovalo 21 držav. V noči med 9. in 10. oktobrom so izglasovali za novo državno mejo med Jugoslavijo in Italijo, vendar sta tako Jugoslavija kot Italija grozili, da ne bosta sprejeli "krivične mirovne pogodbe". A 10. februarja 1947 sta jo podpisali, veljati pa je začela 15. septembra 1947.

Al. Ma.