Kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar na predstavitvi na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Foto: BoBo Dogodki iz mednarodnega okolja pa kažejo, da mora biti celoten varnostni sistem pripravljen na takojšnje ukrepanje. Tudi policija. Poklukar

Poklukar: Obvladovanje migracij je temeljnega pomena

Zaslišanja ministrskih kandidatov

4. september 2018 ob 07:56,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 09:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V DZ-ju bo zaslišanih šest ministrskih kandidatov. Kot prvi je pred poslance stopil kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar.

Poklukarja je v prihodnjo vlado Marjana Šarca predlagala stranka LMŠ. Zaslišan je na prvi nujni seji odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. "Verjamem vase, da bom funkcijo opravljal dobro," je uvodoma povedal Poklukar. Prvo vodilo bo zagotavljanje pogojev za varnost ljudi in premoženja.

Slovenija se sooča s spremenjenimi varnostnimi razmerami v mednarodni skupnosti, na katere mora ustrezno odgovoriti. Pri tem je temeljnega pomena obvladovanje migracij, je povedal. Dozdajšnji zakonodajni ukrepi so pomagali obvladovati migracijski pritisk, prispevali k umiritvi in stabilizaciji razmer. Treba pa bo pripraviti celotno migracijsko strategijo, ki bo večresorska, je ocenil.

Novela zakona o tujcih je bila pripravljena zaradi takratnih razmer in omogoča številne ukrepe za primer neobvladljive rasti migracij, je povedal kandidat. Novela je trenutno na ustavnem sodišču, sodbo bo spoštoval.

Tehnične ovire na meji bodo odstranjene "takoj, ko bodo razmere to dopuščale". V dani varnostni situaciji jih ne bodo odstranili, za to bodo morali biti izpolnjeni vsi pogoji in na koncu sprejeta politična odločitev, je povedal.

Zunanje meje EU-ja je treba okrepljeno varovati, je našteval načrte in prioritete. Pri tem ima Slovenija kot država nosilka šengenske meje posebno odgovornost, tako slovenski državljani kot drugi v Evropski uniji pričakujejo, da bomo mi zagotavljali varnost. "Tukaj ne bo nobenega odstopanja v skladu s standardi. Kontrola južne meje poteka zakonito, strokovno in v skladu s pooblastili. Na južni meji se sicer krepi migracijski tok, a ga policija še obvladuje."

Ob tem je Poklukar opozoril, da je varnostni sistem Slovenije podhranjen in žrtev dolgotrajnega varčevanja. "Dogodki iz mednarodnega okolja pa kažejo, da mora biti celoten varnostni sistem pripravljen na takojšnje ukrepanje," je dejal. Prizadeval si bo za višje financiranje varnostnega sistema, da bo ta kos sodobnim izzivom in se bo lahko razvijal. Dozdajšnja ministrica je tud izboljšala kazalce, opremljala policija in jo tudi kadrovsko okrepila, to politiko bo nadaljeval.

Izpostavil je še problematike kibernetske ogroženosti, nevarnosti terorizma ter ogroženosti ključne infrastrukture. Tukaj bo potrebnega veliko medresorskega dela. "Prizadeval si bom za visoke standarde varovanja," je dejal. Posebej se bo zavzel za krepitev policijske računalniške forenzike.

Vrtovec: Slovenija je bila transportno podjetje

Jernej Vrtovec (NSi) je spomnil na oceno prejšnje ministrice, da prebežniki pogosto zlorabljajo institut mednarodne zaščite. Ministra je vprašal, kaj bo spremenil, da se zlorabe preprečijo. Spomnil je, da leta 2015 Slovenija ni spoštovala šengenskih pravil, temveč je bila "transportno podjetje", in vprašal, kakšno je stališče ministra o tem, glede na to, da zagovarja spoštovanje standardov. Nadalje ga je zanimalo, kateri so pogoji za umik ograje z meje, in koliko so koalicijsko usklajeni.

O konkretnih ukrepih minister ne želi govoriti, saj bodo šele pripravljeni, pri čemer se bo naslovil na policijsko in varnostno stroko. Glede usklajenosti pa je dejal, da je prepričan, da bodo našli nek minimalni skupni imenovalec glede varnosti, ki da je v interesu vseh. Vprašanje zlorab azilnega sistema pa je naslovil tako: vsakdo, ki ilegalno prestopi mejo in zaprosi za mednarodno zaščito, mora biti ustrezno procesiran. To je mednarodni pravni akt, ki ga je treba spoštovati. "Strinjam pa se, da se pri povečanju migracijskega toka prek slovenskega ozemlja prihaja do tega, da so azilni domovi polni oziroma se polnilo. Problem poznam in se bom z njim v polnosti seznanil, ko bom prevzel položaj."

Grims: Situacija se slabša

Branko Grims (SDS) je ocenil, da azilni sistem poka po šivih, pri čemer praktično nihče v njem ni begunec, saj v sosednji državi ne divja vojna. Ministra je vprašal, kaj bo storil, da bo zadevo spravil varnostno in stroškovno v razumen okvir, pri čemer se situacija "slabša vsak dan". Minister je odgovoril le, da nima podatkov, da policija situacije ne bi obvladovala, tako varnostno kot stroškovno. Je pa dodal, da bi lahko prišlo do poslabšanja varnostne situacije, če bi prišlo do množičnega prihoda in zaprošanja v azil. Zato se mora policija in varnostni sistem okrepiti, je dejal.

Janja Sluga je ocenila, da se v DZ-ju z izpostavljanjem teme "po nepotrebnem širita strah in sovraštvo". Podobnega mnenja je bila Nataša Sukič (Levica).

Janja Sluga je nadalje prosila za kandidatov odziv na pojav "varde" Andreja Šiška. Grims je njeno vprašanje dopolnil z vprašanjem o paravojaških enotah na splošno, h katerim je uvrstil tudi z uniformami in orožjem opremljenimi skupinami, ki se pojavljajo ob dogodkih NOB-ja. Spomnil je še, da so Šiška nedavno podprli znotraj Zveze borcev.

Kandidat je odgovoril, da konkretnega primera ne komentira, saj ga obravnava policija, verjame pa, da strokovno in zakonito.

Eva Irgl (SDS) je povprašala po kandidatovi oceni odhajajoče ministrice Vesne Györkös Žnidar. Zelo dobro, kljub težkemu mandatu, je odgovoril. Soočila se je s težkim mandatom, soočila se je z migrantsko krizo, ki jo je s sistemom notranje varnosti izredno dobro obvladovala, in pri tem spremenila kar nekaj pravnih aktov.

Ministrica je sicer v intervjuju za Večer povedala, da je na ta vprašanja gledala bistveno drugače kot drugi v stranki in bi pred volitvami težko zagovarjala program stranke, ki zmanjšuje pomen varnosti državne meje.

Poklukar je ocenil, da je pravilno identificirala probleme, tudi problem zlorab azilnega sistema, in da je na bolje usmerila precej kazalcev dela policije. Napovedal je nadaljevanje njenih programov, predvsem na področju kadrov in opreme.

Preostala današnja zaslišanja

Sočasno (ob 9. uri) bo zaslišana kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec (DeSUS).

Danes se bodo zvrstila še štiri dodatna zaslišanja. Ob 12. uri se bosta predstavila Miro Cerar (zunanje zadeve) in Tugomir Kodelja (javna uprava).

Ob 15. uri sledita Jernej Pikalo (izobraževanje, znanost in šport) in Marko Bandelli (razvoj, strateški projekti in kohezija).

Zaslišanja preostalih desetih ministrskih kandidatov bodo v sredo in četrtek.

Poklukarjeva biografija (vir: LMŠ)

Boštjan Poklukar se je rodil leta 1971 na Jesenicah. Po izobrazbi je magister javne uprave. Je udeleženec vojne za Slovenijo, od leta 1991 je zaposlen na ministrstvu za obrambo, v Slovenski vojski je opravljal različne naloge in dolžnosti. V vojaški karieri je dosegel čin višjega štabnega vodnika in bil odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra, s srebrno medaljo Slovenske vojske in s spominskim znakom Stražnice 1991. Od leta 2015 dela na upravi za zaščito in reševanje, kjer opravlja različne naloge na področju podpore upravljanju zaščite, reševanja in pomoči, svetuje vodstvu pri odnosih z javnostmi ter pri organizaciji dogodkov. Aktivno je sodeloval pri prebežniškem valu leta 2015. Od leta 2017 je vodja centra za obveščanje Kranj. Redno predava o protokolu, občasno tudi o podpori upravljanju in vodenju, sodelovanju nacionalnovarnostnih podsistemov pri soočanju s krizami, odnosih z javnostmi in obrambnem sistemu.

Al. Ma.