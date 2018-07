Poletne počitnice prinašajo prometno preobremenjene konce tedna

Najbolj obremenjeni mejni prehodi: Gruškovje, Dragonja in Sečovlje

28. julij 2018 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Prometno zelo obremenjene konce tedna na naših cestah lahko zaradi počitnic po Evropi pričakujemo vse do septembra, vključno s petki in ponedeljki.

Danes in jutri se največja gneča pričakuje iz Avstrije proti Hrvaški in iz urbanih središč proti turističnim krajem. Na Prometnoinformacijskem centru opozarjajo na daljše čakalne dobe na večjih mejnih prehodih s Hrvaško in voznikom svetujejo, naj uporabijo katerega izmed manj obremenjenih mejnih prehodov.

Zastoje lahko pričakujemo na avtocesti A2 med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh vožnje, v Istri med Italijo in Hrvaško ter na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko v obe smeri. Mejni prehodi, ki se jim je najbolje izogniti, so Gruškovje, Dragonja in Sečovlje, je za Radio Slovenija poročal Jure Čepina.





Izogibajte se Gruškovju, Dragonji in Sečovljam

"Namesto Gruškovja, temu se na daleč izognite, lahko vozniki uporabijo mejne prehode Središče ob Dravi, Zavrč in Leskovec," je pojasnil Vasja Podkrižnik s Prometnoinformacijskega centra. "Ne priporočamo Rogatca, na tem koncu lahko mejo vozniki prečkajo tudi na Dobovcu, namesto Obrežja pa lahko izberejo alternativna mejna prehoda Rigonce oz. Slovensko vas," je nadaljeval.

"V Istri vozniki največ uporabljajo mejni prehod Sočerga, obstaja pa še nekaj manjših – Podgorje ali pa Brezovica pri Gradinu," je naštel najmanj obremenjena prehoda v Istri.

Pričakovani zastoji so tudi na mejnih prehodih z Avstrijo, predvsem pred predorom Karavanke, pa tudi Ljubeljem in Šentiljem. Mejne prehode za obmejni promet smejo sicer uporabljati samo državljani Evropske unije in Švice. Vozniki si lahko seznam mejnih prehodov s Hrvaško ogledajo na zemljevidu na spletni strani www.promet.si.

Na cestah zastoji, na meji čakalne dobe

Napovedi o zastojih na cestah se med tem že uresničujejo. Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je trenutno dolg 1,6 kilometra, na dolenjski avtocesti med priključkom Obrežje in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški 800 metrov, na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in koncem avtoceste v Podlehniku proti Hrvaški pa približno tri kilometre.

Na zahodni obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarij in na razcepu Kozarje iz Brda proti Brezovici je zgoščen promet. Nastajajo zastoji, je objavil Prometnoinformacijski center za državne ceste (PIC).

Zastoji nastajajo tudi na cesti Podlehnik–Gruškovje in pred mejnim prehodom Dobovec ter na cestah Šmarje–Dragonja, Jelšane–mejni prehod Jelšane in Starod–mejni prehod Starod.

Čakalne dobe na meji

Osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje za vstop v državo čakajo eno uro, za izstop iz nje pa pol ure, medtem ko na mejnem prehodu Sočerga za vstop čakajo pol ure, za izstop pa 20 minut.

Za izstop iz države morajo čakati tudi na nekaterih drugih mejnih prehodih, tako na mejnem prehodu Dobovec dve uri, na mejnih prehodih Slovenska vas in Obrežje uro in pol, v Rogatcu pol ure, v Jelšanah 20 minut in Starodu 15 minut.

Voznikom za prehod meje namesto Gruškovja in Dobovca predlagajo mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi. Zaradi prireditve pri Ruski kapeli bo do 12. ure zaprta cesta Kranjska Gora–Vršič.

G. K.